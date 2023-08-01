تنفيذ حملات إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالمناطق التابعة لفرع المندرة

قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية

ويأتى ذك إيمانًا بالدور الذى تقوم به مياه الشرب بالإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

فقد تم قطع المياه ورفع التوصيلات الغير قانونية (الخلسة) عن العقارات والزرايب المخالفة بمناطق قرية الروضة وحوش 10 وكازوليا التابعة لفرع المندرة .

وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والإستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا .

وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركه.