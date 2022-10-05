«تنفيذ حكم تمكين شقة».. ملابسات القبض على فتاة في كفر الشيخ

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن واقعة إلقاء القبض على إحدى الفتيات بمحافظة كفر الشيخ ، والزعم باعتداء القوات عليها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 5 الجاري، أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ بتنفيذ قرار تمكين من مسكن زوجية لصالح ربة منزل ضد طليقها بدائرة المسكن، وأثناء التنفيذ حرض طليقها شقيقته للاعتراض على تنفيذ القرار بالصراخ لمنع القوات من تنفيذ القرار.

وعلى إثر ذلك اصطحبت القوة الأمنية المذكورة لديوان المركز، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق.