تنفيذ حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2022.. أول أغسطس

يبدأ تنفيذ حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2022، في الأول من أغسطس المقبل، بعدما أصدرتها وزارة الداخلية، عقب اعتمادها من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على أن يفتح باب الالتماسات لنهاية شهر يوليو الجاري للبعض من الضباط.

وأصدرت وزارة الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2022، وجاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة، للإستفادة بها بكافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

يأتي ذلك إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي، لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي:

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.