تنفيذ تدريب عسكري مصري فرنسي بنطاق البحر الأحمر

بدور ابراهيم تنفذ وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية التدريب البحري المشترك " كليوباترا ٢٠١٨ " وينفذ التدريب في المدة من 20-23 فبراير الجاري ، الذي يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية ويأتي التدريب بالتزامن مع قيام عناصر من القوات البحرية بتنفيذ مهام

بدور ابراهيم



تنفذ وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية التدريب البحري المشترك ” كليوباترا ٢٠١٨ ”

وينفذ التدريب في المدة من 20-23 فبراير الجاري ، الذي يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية

ويأتي التدريب بالتزامن مع قيام عناصر من القوات البحرية بتنفيذ مهامها المخططة ضمن العملية الشاملة سيناء 2018 لتعزيز اجراءات تأمين المسرح البحري بالبحرين المتوسط والأحمر وحماية الاهداف الاقتصادية ، ومنع اعمال التسلل والتهريب بمنطقة الساحل عبر السواحل المصرية .

ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفاعليات بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر ، والذي يأتى في ضوء عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات .