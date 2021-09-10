الإسكندرية

تنفيذ برنامج السلامة والصحة المهنية بمعهد تدريب الموانئ

بمقر معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية
السيد فؤاد 12:39 ص, السبت, 11 سبتمبر 21 12:39 ص, السبت, 11 سبتمبر 21

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أكد معهد تدريب الموانئ، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أنه تم الانتهاء من تنفيذ برنامج “السلامة والصحة المهنية “، وذلك في الفترة من 5 وحتى 9 سبتمبر 2021، وذلك لمتدربين من مختلف الشركات والهيئات البحرية، بمقر معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية.

قام بتنفيذ البرنامج المهندس إبراهيم سلامة، وقد أبدى المتدربون إعجابهم بالمادة العلمية والتدريب النظري والعملي والمحاضر وإمكانيات المعهد المتميزة.

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وفي نفس السياق، قام معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتنفيذ برنامج “إعداد مدربين” TOT”، وذلك في الفترة من 29 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2021 لمتدربين من شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتوكيلات الملاحية، بمقر مركز تدريب العاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.

وقد قام بتنفيذ البرنامج، كل من دكتور حسام حرب، محاضر بقسم التنمية الإدارية بالمعهد، والدكتور محمد صلاح غانم، محاضر خارجي، وفي نهاية البرنامج قامت إدارة التدريب بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ممثلة في محمد العموري مدير ادارة التدريب بالشركة.

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يذكر ان معهد تدريب الموانئ بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحد من اهم المعاهد المتخصصه في تدريب العاملين بالبحر، وان المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.

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بقلم السيد فؤاد

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