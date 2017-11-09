تنفيذ الطرح العام والخاص على أسهم دايس للملابس الجاهزة

رجب عزالدين أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، عن تنفيذ الطرح العام والخاص على أسهم شركة "دايس" للملابس الجاهزة، لـ 4.9 مليون سهم (طرح عام)، و28 مليون سهم (طرح خاص) بكمية إجمالية 33 مليون سهم، تمثل 62.35% من الأسهم. وبلغ سعر السهم فى الطرح 22.60 جم، بقيمة إجمالية 746.8 مليون جنيه، وقالت ال

رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، عن تنفيذ الطرح العام والخاص على أسهم شركة “دايس” للملابس الجاهزة، لـ 4.9 مليون سهم (طرح عام)، و28 مليون سهم (طرح خاص) بكمية إجمالية 33 مليون سهم، تمثل 62.35% من الأسهم.

وبلغ سعر السهم فى الطرح 22.60 جم، بقيمة إجمالية 746.8 مليون جنيه، وقالت البورصة إن التداول على أسهم الشركة سيبدأ اعتبارًا من جلسة الثلاثاء المقبل -14 نوفمبر- دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بهم، خلال هذه الجلسة فقط.

وأضافت البورصة، في بيان منشور على شاشة التداول: “اعتباراً من جلسة التداول التالية يتم التداول على الورقة المالية، طبقاً للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة بها، ويكون سعر الفتح أو السعر المرجعى هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 22.60 جنيه للسهم.

وأعلنت البورصة فى وقت سابق من الثلاثاء الماضى، عن تغطية الطرح العام لشركة دايس للملابس للجاهزة 5.96 مرة تقريبًا.

وقالت البورصة إن إجمالى كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت 29.5 مليون سهم، وبالتالي تم تغطية الطرح العام 5.96 مرة.

وبلغ السعر النهائي الذي تم تحديده للطرح 22.6 جنيه للسهم، وكان الثلاثاء الماضى، آخر موعد لتسجيل أوامر الشريحة الأولى للطرح العام.

وتمت تغطية الطرح الخاص 3.1 مرة، واستحوذ 12 صندوقاً استثمارياً خليجياً وأجنبياً -الإثنين الماضى- على 53% من إجمالي أسهم الشركة، من خلال شراء 28.089 مليون سهم.

وتمتلك دايس حصص الأغلبية في 9 شركات تابعة، تتمثل في كل من: الإسكندرية للملابس الجاهزة، مصنع الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، والصباغون المتحدون، وماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو، وتكستايل برنت بلس للطباعة، وآرت للتجارة والتوكيلات، إلى جانب المصرية لتصنيع وتجارة الملابس.

ويبلغ رأسمالة دايس 53 مليون جنيه، موزعاً على 53 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.