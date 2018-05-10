تنفيذ الشق الثانى من عرض الشراء الإجبارى المختلط على أكرو مصر للشدات

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس تنفيذ عرض الشراء المختلط على أسهم شركة أكروم مصر للشدات وذلك فى الجز الخاص بالأسهم المعروضة للبيع نقدا والبالغة 3.6 مليون سهم.وأعلنت إدارة البورصة المصرية أمس الأربعاء تنفيذ عرض الشراء المختلط على الجز الخاص بالاسهم المعروضة للبيع عن طريق المبا

رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس تنفيذ عرض الشراء المختلط على أسهم شركة أكروم مصر للشدات وذلك فى الجز الخاص بالأسهم المعروضة للبيع نقدا والبالغة 3.6 مليون سهم.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية أمس الأربعاء تنفيذ عرض الشراء المختلط على الجز الخاص بالاسهم المعروضة للبيع عن طريق المبادلة والبالغة 12.4 مليون سهم.

وقالت البورصة المصرية فى 3 مايو الجارى إن إجمالى الكميات المبدئية المعروضة استجابةً لعرض بالشراء المقدم على شركة أكرو مصر، بلغت 3.6 مليون سهم فيما يخص الجزء النقدى،بينما بلفت 12.4 مليون سهم فيما يخص مبادلة الأسهم.

وتقدمت شركة أيكون، فى فبراير الماضى، بعرض شراء حتى 17.7 مليون سهم، تمثل نسبة 53.6% من أسهم رأسمال شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر نقدى يبلغ 30.75 جنيه للسهم الواحد، أو بمعامل مبادلة بواقع 3.51 سهم من أسهم أيكون، مقابل كل سهم من أسهم أكرو مصر للشدات.

واختارت شركة أيكون البنك التجارى الدولى لإصدار خطاب الضامن الخاص بعرض الشراء المختلط على أكرو مصر للشدات، كما اختارت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية؛ للقيام بدور سمسار الصفقة.

ويبلغ رأسمال أيكون 249.4 مليون جنيه، موزعًا على 62.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم. كما يبلغ رأسمال أكرو مصر 330.33 مليون جنيه، موزعًا على 33.03 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم.

