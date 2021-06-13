لايف

«تنفيذ الأحكام» تشكل لجنة لفحص منقولات شقة الزمالك

من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين
المال - خاص 4:25 م, الأحد, 13 يونيو 21 4:25 م, الأحد, 13 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المستشار عمرو ممدوح مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، أن الإدارة قررت تشكيل لجنة فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات في العقار رقم 20 ش المنصور محمد بالزمالك.

ووفقا لـ”أ ش أ”، قال المستشار عمرو ممدوح، خلال مؤتمر صحفي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية اليوم الأحد، إنه بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 8902 – 8903 لسنة 136 ق استئناف القاهرة إدارة تنفيذ الأحكام سبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ أنه أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 ش المنصور محمد بالزمالك تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

حالة الطقس غدا الإثنين.. رياح مثيرة للأتربة على الجنوب واضطراب في البحر الأحمر

دعاء محمود 4:23 م, الأحد, 13 يونيو 21

ضبط طالب متهم بكسر جمجمة زميله في القاهرة

أماني عوض 4:17 م, الأحد, 13 يونيو 21

التحقيق مع أب وشقيقه في اتهامهما بالاعتداء على طفلين بالقاهرة

أماني عوض 4:12 م, الأحد, 13 يونيو 21

نيڤين المسيري رئيساً تنفيذياً لمؤسسة أهل مصر للتنمية

المرسي عزت 4:11 م, الأحد, 13 يونيو 21

كشف ملابسات قتل سائق «توك توك» في سوهاج.. والجناة: استدرجناه لسرقة مركبته

أماني عوض 3:23 م, الأحد, 13 يونيو 21

وزيرة الصحة تصل «جنيف» لإجراء لقاءات مع رؤساء المنظمات الدولية والأممية

المرسي عزت 3:11 م, الأحد, 13 يونيو 21