«تنفيذ الأحكام» تشكل لجنة لفحص منقولات شقة الزمالك

أكد المستشار عمرو ممدوح مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، أن الإدارة قررت تشكيل لجنة فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات في العقار رقم 20 ش المنصور محمد بالزمالك.

ووفقا لـ”أ ش أ”، قال المستشار عمرو ممدوح، خلال مؤتمر صحفي بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية اليوم الأحد، إنه بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 8902 – 8903 لسنة 136 ق استئناف القاهرة إدارة تنفيذ الأحكام سبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ أنه أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 ش المنصور محمد بالزمالك تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.