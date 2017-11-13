تنفيذ استحواذ responsibility السويسرية على حصة غير حاكمة من فورى

المال ـ خاص كشف محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، عن تنفيذ صفقة استحواذ شركةresponsibility للاستثمار المباشر السويسرية، على حصة غير حاكمة بالشركة. كانت «المال» قد انفردت، فى يوم 1 أكتوبر الماضى، بالكشف عن نية responsibility الاستحواذ على حصة من «فو

المال ـ خاص

كشف محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، عن تنفيذ صفقة استحواذ شركةresponsibility للاستثمار المباشر السويسرية، على حصة غير حاكمة بالشركة.

كانت «المال» قد انفردت، فى يوم 1 أكتوبر الماضى، بالكشف عن نية responsibility الاستحواذ على حصة من «فورى».

وبحسب الموقع الإلكترونى للشركة السويسرية فإنها تدير أصولًا بنحو 3.2 مليار دولار فى أكثر من 550 شركة بـ97 بلدًا، وفقًا لموقعها الإلكترونى، وتأسست عام 2003، ويقع مقرها الرئيسى فى مدينة زيورخ، ولها مكاتب محلية فى بانكوك وهونج كونج ولوكسمبورج ومومباى ونيروبى وأوسلو وباريس، كما تخضع لرقابة الهيئة السويسرية لمراقبة السوق المالية.

وأكد عكاشة، فى تصريحات، لـ«المال»، أن الشركة السويسرية استحوذت على حصة أقلية بشركة فورى عبر زيادة رأسمالها، إلا أنه رفض الإفصاح عن قيمة الزيادة، وسيتم استغلال الحصيلة فى تنفيذ توسعات الشركة بالسوق المحلية على مستوى إطلاق خدمات جديدة أو زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة للعملاء.

يُذكر أنه تم تنفيذ صفقة استحواذ على حصة أغلبية بشركة فورى منذ عامين من جانب تحالف يضم 3 صناديق استثمار مباشر هى: «Helios» الذى يعد من أكبر صناديق الاستثمار فى أفريقيا، وصندوق الاستثمار المصرى الأمريكى EAEF، علاوة على صندوقmena ltd التابع لشركة المجموعة المالية هيرمس ومؤسسة ويلكم تراست، بقيمة 100 مليون دولار، وتولت المجموعة المالية هيرمس دور مستشار الصفقة آنذاك.

تأسست «فورى» فى عام 2008 وتقدم خدماتها عبر أكثر من 65 ألف نقطة خدمة بأنحاء الجمهورية، تنفذ من خلالها أكثر من 1.5 مليون عملية مالية يوميًّا، وتتضمن خدمات فورى تحصيل المدفوعات وشحن الهاتف المحمول، وتيسير الدفع بالنقد الإلكترونى، بالإضافة لخدمات مراكز تحصيل النقد للشركات.