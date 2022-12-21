تنفيذ استحواذ «دكتور أونلاين» على «check–me» بآلية تبادل الأسهم

كشف الدكتور محمود عبد الحكيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة «دكتور أونلاين» لخدمات الرعاية الصحية، أن استحواذ تطبيق «check me» على منصته تم عبر آلية تبادل أسهم، تضمنت حصول «دكتور أونلاين» على نسبة أقلية فى «check me».

وأوضح عبد الحكيم، فى تصريحات لـ«المال»، أن الاستحواذ سيسهم فى تعزيز عمليات النمو، إذ تخطط الشركة إلى زيادة عدد عملائها، البالغ حاليا 400 ألف، بنحو 5 أضعاف خلال 2023.

وأعلنت شركة «Exits MENA» لخدمات الاستشارات، أمس الثلاثاء، عن قيامها بدور المستشار المالى فى صفقة استحواذ «check me» على «دكتور أونلاين».

وصرح عبد الحكيم بأن شركته لديها خطة لاقتحام أسواق جديدة، على رأسها دول عربية، فى 2023، مشيرا إلى أن السياحة العلاجية تتصدر اهتماماتها بجانب تنويع محفظة خدمات التطبيق.

وأكد «دكتور أونلاين» منصة طبية بدأت عملها فى السوق المصرية خلال عام 2019، وتقدم خدمة الحجوزات الطبية عبر مكالمات الفيديو مع مجموعة من أطباء الجامعات المصرية ومنها القاهرة وعين شمس والإسكندرية.

بينما يعد «CheckMe» المدعوم من قبل مجموعة T3G الاستثمارية، تطبيقًا للهاتف المحمول يركز على تقديم خدمات للعملاء ويوفر خدمات التحاليل والمختبرات الطبية، من خلال شبكة معامل معامل معتمدة.

وبحسب دراسة بحثية صادرة عن معهد ماكينزى، ستتراوح التكاليف التى توفرها تطبيقات التكنولوجيا الصحية لقطاع الرعاية الصحية بين 1.5 و3 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030.