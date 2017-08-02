تنفيذ استثمارات بقيمة 9 مليارات جنيه لتنمية سيناء

عرفات: الوزراء يوافق على قرض البنك الأوروبي لشراء 100 جرار للسكك الحديديةالمال ـ خاص:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم، عددا من الملفات المرتبطة بالمشروعات التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية، منها إعداد التقرير النصف سنوي الخاصة بما نفذته الحكومة من مشروعات بسيناء في أول 9 شهور م

عرفات: الوزراء يوافق على قرض البنك الأوروبي لشراء 100 جرار للسكك الحديدية

المال ـ خاص:

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم، عددا من الملفات المرتبطة بالمشروعات التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية، منها إعداد التقرير النصف سنوي الخاصة بما نفذته الحكومة من مشروعات بسيناء في أول 9 شهور من العام الجاري.

وقال رئيس جهاز تنمية سيناء اللواء محمد شوقي رشوان، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الوزراء استعرض الخطوات التي تم تنفيذها فيما يخص تنمية سيناء على مدار الفترة الماضية مؤكدا ضخ 6 مليارات جنيه في مشروعات جديدة بسيناء في النصف الأول من العام الجاري، بجانب 19 مليار جنيه تمثل قيمة الاستثمارات التي يتم تنفيذها في مشروع أنفاق قناة السويس.

وقال محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفتاح حرحور إن المشروعات التنموية بالمحافظة تتم بالتزامن مع استمرار قوات إنفاذ القانون في مواجهة الجماعات الإرهابية، مؤكدا توافر مختلف السلع الغذائية والتموينية بالمحافظة، ووجه الشكر للرئيس السيسي الذي وجه بإنشاء محطة مياه عملاقة تخدم المحافظة بالكامل في مدينة العريش.

بدوره أعلن وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن مجلس الوزراء وافق على تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون يورو لصالح هيئة السكك الحديدية لشراء 100 جرار جديد، بفائدة 1% وفترة سماح 3 سنوات على أن يسدد خلال 12 عاما، ولازال الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء مستمرا حتى الآن.