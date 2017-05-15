تنفيذ إزالة بالتجمع الخامس عبر شركة متخصصة على نفقة المخالف

المال - خاص صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه ولأول مرة بالمدينة، تم تنفيذ إزالة لدورين مخالفين بالفيلا رقم ٣٦٦ نرجس ٢، بالتجمع الخامس، وذلك عن طريق شركة متخصصة، تحت إشراف إدارات التراخيص والأحياء والتنمية بجهاز المدينة، وفي حراسة شرطة التعمير، وسيتحمل المخا



المال – خاص صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه ولأول مرة بالمدينة، تم تنفيذ إزالة لدورين مخالفين بالفيلا رقم ٣٦٦ نرجس ٢، بالتجمع الخامس، وذلك عن طريق شركة متخصصة، تحت إشراف إدارات التراخيص والأحياء والتنمية بجهاز المدينة، وفي حراسة شرطة التعمير، وسيتحمل المخالف تكلفة تنفيذ الإزالة.