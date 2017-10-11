تنفيذ أعمال مرافق 474 قطعة أرض صناعية ببرج العرب

محمود زكي قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب، إنه جار تنفيذ أعمال المرافق لـ 474 قطعة أرض صناعية بالمدينة، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحات تلك القطع بلغ 2.1 مليون متر مربع. وأضاف غنيم، في تصريحات لـ"المال"، أن مساحات تلك القطع تتراوح ما بين 1000 إلى 10000 متر مربع للواحدة، ومن المت

محمود زكي

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب، إنه جار تنفيذ أعمال المرافق لـ 474 قطعة أرض صناعية بالمدينة، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحات تلك القطع بلغ 2.1 مليون متر مربع.

وأضاف غنيم، في تصريحات لـ”المال”، أن مساحات تلك القطع تتراوح ما بين 1000 إلى 10000 متر مربع للواحدة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم تسليم تلك الأراضى إلى هيئة التنمية الصناعية لطرحها للبيع.

وعلى صعيد الأراضي السكنية، قال رئيس جهاز المدينة، إنه تم طرح 912 قطعة أرض إسكان اجتماعي مميز بالحي الخامس والسابع، وذلك بسعر المتر 1180 جنيهًا للأول، ويصل سعر متر الثانى 1770 جنيهًا، بمساحات تتراوح بين 400 متر إلى 700 متر مربع.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ تطوير ورفع كفاءة مجاورتين سكنية بالمدينة، بالإضافة إلى أنه جاري رفع كفاءة الطرق وتنسيق المسطحات الخضراء للمجاورة السابعة والتاسعة بالكامل، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ 26 عمارة إسكان متوسط “دار مصر” بإجمالي 624 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تتجاوز 60%.

وأوضح أنه تم تنفيذ قرارين وزاريين بإزالة التعديات على مساحة 40 فدانًا، وتنفيذ إزالة فورية للتعديات على مساحة 40 فدانًا، ليكون إجمالى ما تم استرداده 80 فدانًا داخل الأحياء المخططة في يوم واحد، مشيرًا إلى أن هذه الإزالات تأتي في إطار الحملات المستمرة التي يقوم بها جهاز المدينة لاسترداد أراضى الدولة، وإزالة التعديات عليها، مؤكدًا استمرار جهاز المدينة في حملات الإزالة، والتصدي لكل أشكال التعديات.

وأكد أنه جارٍ التنسيق وطلب 100 سيارة أجرة للعمل داخل المدينة، وذلك لخدمة الأحياء والمنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى إنهاء ظاهرة التوكتوك المنتشرة بالمدينة، بالإضافة إلى تشيغل 50 سيارة بنظام التاكسي داخل المدينة، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة في التنقل لدى المواطنين.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت للمدينة خلال خطة العام المالي الحالي 526 مليون جنيه، موضحًا أن النسبة الأكبر من الميزانية تذهب لتنفيذ مشروعات قطاع الصرف الصحي والطرق والاتصالات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.

وأضاف أنه جار الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي الثالث بالمدينة، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجاورتين بالحي الثاني.