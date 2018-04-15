تنفيذ أعمال بنية أساسية بمدينة غرب قنا بتكلفة 1.1 مليار جنيه

محمود زكيقال المهندس رضوان عبد الرشيد نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، إنه يتم تنفيذ 420 وحدة إسكان متوسط "دار مصر". وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع تقدر بحوالي 130 مليون جنيه إذ تشمل التكلفة أعمال المرافق والتخطيط العام للموقع وكذلك شبكات المياه ال

محمود زكي

قال المهندس رضوان عبد الرشيد نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، إنه يتم تنفيذ 420 وحدة إسكان متوسط “دار مصر”.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع تقدر بحوالي 130 مليون جنيه إذ تشمل التكلفة أعمال المرافق والتخطيط العام للموقع وكذلك شبكات المياه الخاصة بالمشروع

وأضاف في تصريحاته لـ”المال أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من المشروع بالكامل خلال عام من التنفيذ حيث سيتم التنفيذ قبل 30 يونيو 2016 مشيرًا إلى أنه يتم الآن تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمدينة حيث يتم تنفيذ أعمال طرق وكذلك شبكات المياه والصرف الصحي.

وأوضح نائب رئيس الجهاز تكلفة تنفيذ أعمال البنية الأساسية تقدر بحوالي 1.1 مليار جنيه ومن المتوقع الإنتهاء منها نهاية شهر يوينو القادم

وعن مدينة قنا الجديدة قال عبد الرشيد إنه تم تسليم حوالي 1000 وحدة اسكان اجتماعي بواقع خمسين عمارة اسكان للمواطنين والتي تم تخصيصها من جانب بنك التعمير والاسكان.

وأضاف عبد الرشيد أن جوابات التخصيص للوحدات تتم من خلال بنك التعمير والإسكان على أن ينتهي الجهاز من تسليم باقي الوحدات المخصصة للمواطنين في الفترة القادمة.

وأشار الى أن الجهاز يستعد حاليا لطرح عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة والتي تهدف لرفع كفاءة الطرق والميادين بالمدينة وذلك خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن الجهاز لم يطلب أي زيادات في الميزانية.

وأوضح ان الجهاز يستعد لتنفيذ محطة كهرباء لتغذية المدينة وذلك بتكلفة تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من الفتح المالي للشركات المتقدمة وخلال الفترة القادمة سيتم الفتح المالي للمشروع

ولفت إلى أن تنفيذ المشروع يهدف إلى تغذية المدينة بالكامل على أن يتم الإنتهاء من المحطة خلال العام القادم

وأوضح أن هناك شركتين تقدموا بطلب تنفيذ المشروع، دون ذكر أسمائهم.

