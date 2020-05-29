تنفيذ أعمال النظافة والتطهير بمدن محافظة مطروح

استمرت أعمال الرش والتطهير للسيارات والشوارع ومراكز الخدمات ومحطات الوقود وبخاصة السيارات الاتية من خارج مطروح

شهدت عدد من مراكز ومدن محافظة مطروح تنفيذ أعمال النظافة وأعمال الرش والتطهير اليوم الجمعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال النظافة والتطهير بجميع مدن المحافظة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة ضد فيروس كورونا.

وتمت أعمال النظافة بمركز ومدينة براني وأعمال الرش والتطهير اليوم الجمعة بشوارع المدينة وحي الأمل والحج سيد والمعهد الديني والمزرعه ومقلب القمامة البحري، تحت إشراف العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى.

وكذلك استمرت أعمال الرش والتطهير للسيارات والشوارع ومراكز الخدمات ومحطات الوقود وبخاصة السيارات الآتية من خارج محافظة مطروح المتوجهة إلى داخل مدينة العلمين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بمعدات مجلس مدينة العلمين الموجودة بصفة مستمرة ودورية على بوابة الرسوم طريق وادي النطرون العلمين تحت إشراف رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين.

رش وتعقيم للسيارات بكمين 21 بمدخل المدينة

وكذلك قام مركز ومدينة مرسي مطروح بأعمال الرش وتعقيم مجمع المحاكم بمطروح، وتكثيف جهود رش وتعقيم للسيارات بكمين 21 بمدخل المدينة من خلال رجال ومعدات مجلس مدينة مرسى مطروح اليوم الجمعة تحت إشراف اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح.