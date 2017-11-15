تنفيذ أعمال الطرق لخدمة الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة

المال ـ خاص: ​ صرح المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه يجري حالياً تنفيذ أعمال الطرق لخدمة 8 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمنطقة الـ800 فدان، من المقرر تسليمها في نهاية ديسمبر 2017. …

المال ـ خاص:

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صرح المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه يجري حالياً تنفيذ أعمال الطرق لخدمة 8 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمنطقة الـ800 فدان، من المقرر تسليمها في نهاية ديسمبر 2017.



وقال المهندس مجدي يوسف: يجري تنفيذ نحو 40 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، ومن المقرر تسليم 8 آلاف وحدة منها في نهاية ديسمبر 2017، وتسليم باقي وحدات المشروع حتى نهاية شهر يونيو 2018.



وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة: يجري أيضاً تنفيذ 191 عمارة بمشروع “سكن مصر” بمنطقة الـ125 فداناً، بالمدينة، موضحاً أن تنفيذ المشروع بدأ منذ شهرين، وشركات المقاولات المنفذة تسابق الزمن، وهناك تقدم كبير فى معدلات التنفيذ.