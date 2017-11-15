المال ـ خاص:
صرح المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه يجري حالياً تنفيذ أعمال الطرق لخدمة 8 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمنطقة الـ800 فدان، من المقرر تسليمها في نهاية ديسمبر 2017.
وقال المهندس مجدي يوسف: يجري تنفيذ نحو 40 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، ومن المقرر تسليم 8 آلاف وحدة منها في نهاية ديسمبر 2017، وتسليم باقي وحدات المشروع حتى نهاية شهر يونيو 2018.
وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة: يجري أيضاً تنفيذ 191 عمارة بمشروع “سكن مصر” بمنطقة الـ125 فداناً، بالمدينة، موضحاً أن تنفيذ المشروع بدأ منذ شهرين، وشركات المقاولات المنفذة تسابق الزمن، وهناك تقدم كبير فى معدلات التنفيذ.
تنفيذ أعمال الطرق لخدمة الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة
المال ـ خاص: صرح المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه يجري حالياً تنفيذ أعمال الطرق لخدمة 8 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمنطقة الـ800 فدان، من المقرر تسليمها في نهاية ديسمبر 2017. …
المال ـ خاص: