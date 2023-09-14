تنفيذ أحد الأنشطة البحرية ضمن فعاليات التدريب المصري - الأمريكي النجم الساطع 2023

نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصري – الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2023) أحد الأنشطة التدريبية البحرية ويشارك بالتدريب (19) دولة بقوات وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا ومالاوى والكاميرون وباكستان والهند.

ويشارك فى التدريب أيضا الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وكذا (15) دولة بصفة مراقب وهي البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل وأستراليا.

وبدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التى يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب، كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات غير النمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالأعيرة المختلفة.

بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوى والبحرى والإسقاط المظلى ، وتنفيذ قصف جوى ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام.

وقامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوى وصد الهجوم المعادى ، ظهر خلال النشاط التدريبى المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول ، والقدرة على إدارة مهمة مشتركة بإحترافية عالية .

حضر تنفيذ المرحلة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء أ ح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين .