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تنفيذًا لـ«حياة كريمة».. الداخلية ترسل قافلة طبية لروضة السيدة زينب بالقاهرة (صور)

وقدمت العلاج للمرضى.
أماني عوض 6:01 م, الجمعة, 21 مايو 21 6:01 م, الجمعة, 21 مايو 21

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نظمت وزارة الداخلية قافلة طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، استهدفت منطقة روضة السيدة زينب بمحافظة القاهرة،

جاء ذلك في ضوء استمرار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف بأحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية والطبية للمواطنين، وتعظيمًا لمبادرة “كلنا واحد.. معك في قريتك”، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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ووقعت القافلة الكشف الطبي على عدد من أهالى المنطقة وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

واضطلع الوفد المرافق من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة خلال تنفيذ المبادرة، بتلقى الالتماسات والمطالب الأمنية والخدمية من أهالي المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإستجابة لها بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية بالوزارة.

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وأكدت الداخلية أن القافلة قد لاقت قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وأشارت إلى توالى جهودها في استمرار توجيه القوافل الطبية والإنسانية لما لها من إعتبارات إنسانية وإجتماعية، إيمانًا بالدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزتها للمساهمة في تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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