تنفيذًا لتكليفات السيسي.. الحكومة تبدأ صياغة تشريعات لمكافحة التنمر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، أن الحكومة ستقوم بوضع الإطار التنفيذي وصياغة تشريعات تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها إعلاميا.

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، بعد احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة “قادرون باختلاف”، وحظيت بحضور رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس الوزراء بأن ذلك سوف يتم مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة، والعمل على تعزيز مشاركتهم مجتمعيا.

وقال إنه سيتم إدراج مادة بالمناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستعرض مجلس الوزراء تكليفات الرئيس السيسي، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تلك التكليفات، وفي مقدمتها الحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات، وقطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، والعمل على أن يتم ذلك في إطار من التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، على النحو الذي يُعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفق الجداول الزمنية المقررة.

إضافة إلى دراسة كل التفاصيل للوقوف على جميع جوانب العمل بكل وزارة، والبناء على ما تم تحقق من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تحرص أيضا على تنفيذ التكليف الخاص بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي.

بجانب إطلاع المواطنين على واقع التحديات التي تواجه الدولة، وكذا الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها مختلف الوزارات.