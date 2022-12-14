«تنفيذي بورسعيد» يوافق على توريث رخصة البمبوطي وإنشاء ناد اجتماعى للوكلاء الملاحيين

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان على مطالب عادل اللمعي – عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة بورسعيد الملاحية، على توريث رخصة البمبوطي بهدف الحفاظ على المهنة من الاندثار باعتبارها أول مهنة تعبر عن تاريخ بورسعيد وتراثها.

واستعرض اللمعى أمام المجلس الذي انعقد اليوم لمناقشة مختلف قضايا ومطالب أبناء بورسعيد ، الطلب المقدم من اللجنة النقابية المهنية للبمبوطية بشأن عرض المشاكل الخاصة التى تواجه أعضاء نقابة البمبوطية وتعوق عملهم وكفالة أسرهم.

كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر والتقدير للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على الدعم المتواصل والمثمر لمحافظة بورسعيد في جميع الموضوعات المشتركة.

كما تمت الموافقة على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الطلب المقدم من رئيس غرفة ملاحة بورسعيد – بتخصيص قطعة أرض بمنطقة النوادي لإنشاء ناد اجتماعى لمنتسبي غرفة ملاحة بورسعيد من التوكيلات والشركات العامله بانشطة النقل البحرى.

في بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالحضور، عقبه تقدم بالتهنئة لأهالي بورسعيد بمناسبة قرب العيد القومي للمحافظة متمنيا استمرار تحقيق التنمية والتطور على أرض بورسعيد، وقال محافظ بورسعيد إن الشعب المصري كتب بطولات كبيرة في الحروب ضد الاستعمار ومازال يسطر أروع الملاحم في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات كبيرة في مواجهة التحديات العالمية والتي جعلت العالم أجمع يشيد بالدولة المصرية، وأثبتت قدرتها على تخطى الظروف الصعبة في كافة الأحداث.

تشكيل لجنتين لعودة الانضباط للعملية التعليمية

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية التوعية بمختلف القضايا التي يشهدها المجتمع، ليكون المواطن له دور فعال في دعم جهود الدولة في مواجهة هذه التحديات ، التي يواجهها المجتمع لافتا إلى أن التوعية تبدأ بشكل رئيسي من المنظومة التعليمية وأهمية تعظيم دور المدرسة، و تطرق المحافظ خلال حديثه نحو الجهود المبذولة لعودة دور المدرسة والتزام الطلاب بالحضور في المدارس.

مشيرا إلى اتخاذ إجراءات صارمة نحو إغلاق مراكز الدروس الخصوصية لمنع استغلال الطلاب ، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع الغياب في المدارس، وتحقيق أقصى درجات الانضباط في العملية التعليمية ببورسعيد، موجها الشكر لرؤساء الأحياء على جهودهم في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية ، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد بدأت منذ سبعة أعوام في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، حتى لمسنا التغيرات الحالية على أرض الواقع.

وخلال الجلسة، وجه محافظ بورسعيد بسرعة بتشكيل لجنتين لإعادة الانضباط للعملية التعليمية، تضم أعضاء إدارات التفتيش والتوجيه المالي بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية، وتعرض تقاريرها النهائية على هيئة الرقابة الإدارية، وتختص بمتابعة مستوى انضباط الطلاب والمعلمين في المؤسسات التعليمية، ورصد السلبيات المختلفة في العملية التعليمية ومتابعة جودة المنهج التعليمي، وتأهيل الكوادر التعليمية، والمرور على المدارس وذلك حتى نهاية العام الدراسي، على أن تبدأ عملها من بداية الأسبوع القادم.

وخلال اللقاء ، واصلت المحافظة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث قدم وكيل هيئة الرقابة الإدراية اللواء منصور حيدر ندوة حول مفهوم الفساد والذي يعد استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة، كما حدد أنواعه قائلا: “هناك الفساد الكبير ويصدر عادة من أصحاب الوظائف القيادية والفساد الصغير وعادة يصدر من صغار الموظفين، وكذلك الآثار السلبية للفساد.

كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تهدف لمكافحة الفساد فى المجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية للتوعية بخطورته ومقاومته ، وتناول وكيل هيئة الرقابة الإدارية أبرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية ، ومنها تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات جديدة لمكافحة الفساد والقوانين المواجهة لهذه الظواهر.

وصدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان على كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الطلب المزكي من أعضاء الهيئة البرلمانية – لحزب مستقبل وطن المتضمن طلب دراسة إنشاء مجمع حكومي لمراحل (رياض أطفال – إبتدائى – إعدادى – (ثانوى) لخدمة سكان منطقة الفيروز ببورفؤاد ، حيث تم التنسيق بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مجمع المدارس على مساحة ٦٧٠٠ متر، كما تم التصديق على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشان الاقتراح المقدم من النائب أحمد فرغل بشأن إنشاء مركز طبى بحى الفيروز بمدينة بورفؤاد.

والتصديق على مذكرة مدير عام الجهاز التنفيذى والمتضمن كتاب مديرية الإسكان والمرافق بشأن توفير الاعتماد المالى لأعمال تطوير ورفع كفاءة نوازل الصرف الصحى وغرف التفتيش وبطاريات التغذية لمناطق السيدة خديجة – الحراسات . السيدة نفيسة القديمة – فاطمة الزهراء المرحلة الثانية، و التصديق ايضا على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشان تخصيص قطعة أرض بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد لمديرية أوقاف بورسعيد لإقامة مسجد عليها.

وصدق المجلس التنفيذي على مذكرة إدارة الأملاك بشأن الطلب المقدم من شركة التعاون للبترول للموافقة على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها محطة وقود السيارات الكائنة بمنطقة A١٧ عثمان بن عفان بنطاق حي الزهور (محطة الكابتن سابقاً) الشركة التعاون للبترول.

وتمت الموافقة على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تطوير منطقة سوق الملابس المستعمل المحصورة بين شارع الناصر وشارع المشير أحمد إسماعيل (١٠٠ سابقاً) لتستوعب منتزه ومسجد جامع يضم دار مناسبات وأماكن مفتوحة، والتصديق على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح إدارة الحماية المدنية لإنشاء نقطة إطفاء بالحي الإمارتي.

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