«تنفيذي بورسعيد» يقرر بدء إنشاء استاد النادي المصري الجديد

صدق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على توفير موقع بديل لمركز شباب الاستاد، في منطقة أرض الصوامع، بجانب منطقة السكة الحديد وتوفير موقع بديل لنادي بورسعيد الاجتماعي في منطقة أرض الشون بالقنال الداخلي خلف قسم الشرق.

وذلك في إطار البدء في أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد، بعد توقيع بروتوكول تدشين إنشاء الاستاد في موقعه الحالي بين وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ورئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية التي ستقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية وبحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والأستاذ كامل أبو علي رئيس النادي.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة على إنشاء الاستاد في موقعه الحالي، مؤكدا أن الدولة المصرية تبني الاستاد الجديد بالتعاون مع كامل أبو علي رئيس النادي المصري، والسادة نواب بورسعيد، وبالتنسيق بين رؤساء مجالس إدارات مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لرؤساء مجالس إدارات مركز شباب الاستاد، ونادي بورسعيد الرياضي على التعاون المثمر، حيث أكد اللواء عادل الغضبان أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع رؤساء مجالس إدارات مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي، وتم التوافق على البدء في إجراءات نقل مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي للمواقع البديلة.

وقال محافظ بورسعيد أن انشاء استاد النادي المصري الجديد هو حلم لجميع أبناء بورسعيد، وسنعمل سويا لإنشاء كيان يليق بحجم النادي المصري وجماهيره العريقة، لافتا لتقديم جميع الدعم لتنفيذ هذا الحلم.

كما أكد محافظ بورسعيد على تقديم الدعم اللازم لمركز شباب الاستاد و نادي بورسعيد الرياضي، خلال أعمال الانتقال للمواقع البديلة، مشيدا بدور مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي وتاريخهم الرياضي والاجتماعي العريق.

كما وجه اللواء عادل الغضبان الشكر للسادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، على الجهود المثمرة في ملف إنشاء استاد النادي المصري، والذي يمثل أهمية كبرى لمحافظة بورسعيد وأبناؤها وتاريخها العريق.

حضر الاجتماع اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والأستاذ أحمد فرغلي عضو مجلس النواب والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب واللواء مساعد مدير الأمن والمستشار العسكري ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية.