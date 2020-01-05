تنفيذي بورسعيد يرفع بدل المنطقة الحرة الي 50 جنيها للمعاشات و30 للموظفين

محافظ بورسعيد، أكد حرصه على توفير كافة أوجه المساعدة للعاملين وأصحاب المعاشات

اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد موافقة المجلس التنفيذي علي رفع قيمة البدل النقدى للمنطقة الحرة الذي يتم صرفه شهريا لأصحاب المعاشات والموظفين المستحقين لها فى بورسعيد، ، ليصل قيمة البدل لأصحاب المعاشات إلى 50 جنيه شهرياً، و30 جنيه شهرياً للموظفين، على أن يتم صرفها كل ستة أشهر من خلال الكروت الذكية الخاصة بماكينات الصرف الآلى من البنوك .

وأكد محافظ بورسعيد، حرصه على توفير كافة أوجه المساعدة للعاملين وأصحاب المعاشات، كلما أتيحت الظروف وحرصه على توفير الدعم لهم .

يذكر أن قيمة إعانة المنطقة الحرة يتم صرفها من صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحره تتراوح بين 7 إلى 15 جنيه لأصحاب المعاشات والموظفين ببورسعيد ويتم صرفها كل 6 اشهر بالكروت الذكية

ويعد صندوق الجهاز احد اهم الصناديق الخاصه بمحافظة بورسعيد وتتكون موارده من نسبة من الرسوم الجمركية التى يتم تحصيلها على البضلئع الوارده للمدينة برسم المنطقة الحره .