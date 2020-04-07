«تنفيذي بورسعيد» يؤجل تحصيل إيجارات أصحاب المحلات 3 أشهر

اتساقا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

قرر مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان، تأجيل سداد القيمة الإيجارية لأصحاب المحلات المملوكة للجهاز والمؤجرة بالإضافة إلى محلات سوق السمك الجديد، لمدة 3 أشهر وذلك اتساقا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتخفيفا للأعباء المالية عن كاهل المواطنين .

وشملت قرارات الجهاز التنفيذي عودة العمل بمكتب الخدمات الاستيرادية التابع له بجمارك بورسعيد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 13/4/2020 حتى 30/4/2020 لإجراء تنازلات عن الحصص الاستيرادية (فئة 4500 حتى فئة 36000 ).

وفتح التنازلات عن الحصص الاستيرادية للبضائع الوارده برسم المنطقة الحرة فئة ( 3900 حتى فئة 4500) اعتبارا من يوم 2/5/2020 حتى 14/5/2020 .

وفتح التنازلات عن الحصص الاستيرادية فئة( 2400 حتى 3900) اعتبارا من يوم 16/5/2020 حتى 30/5/2020 وذلك تماشيا مع تعليمات الحكومه باستمرار حركة التجارة البحرية وفتح المواني للعمل على مدار ٢٤عاما



تأتي قرارات عودة العمل بصرف الحصص الاستيرادية لتجار بورسعيد المستوردين لبضائع خاصه بالمنطقة الحرة ببورسعيد بعد توقفها قرابة أسبوعين منعا للتكدس بجمارك الميناء وعقب إصدار الجهاز بعض الضوابط المقيدة لصرف الحصص وإجراءات التنازل عنها لكبار المستوردين من أبناء بورسعيد.

وفى سياق متصل كشف أحمد خليل “مستورد” نائبا عن مجموعة من أصحاب الحصص الاستيرادية تحفظهم على قرارات الجهاز التنفيذي بتحديد أيام معينة وتقسيمها وفقا لحجم الحصص الاستيرادية وصفوه بالتعنت وأنه قرار غير جيد وغير مدروس، مشيرين إلى أنه لا يجوز تحديد موعد للتنازل بقيمه بعينها.

وطالبوا مد فترة العمل بالجهاز التنفيذي داخل الجمرك ومكتب الترشيد وإلغاء صدور تصريح دخول المينا من قسم المينا منعا لتكدس الموطنين والسماح بالخروج من باب ٣٠ أو باب٢١ بالدائرة الجمركية .