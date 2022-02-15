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تنفيذية «مجمعة تأمين السفر للخارج» تختار مدحت صابر عضوًا.. وتناقش بعض التعديلات بالنظام الأساسى

بالانتخاب حصل على 13 صوتًا من إجمالى 20
مروة عبد النبي 3:51 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 3:51 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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دعت المجمعة المصرية لتأمين السفر على الخارج إلى جمعية عمومية أمس لمناقشة بعض التعديلات بالنظام الاساسى لها، واختيار عضو من الشركات، ليكتمل الشكل القانونى لها.

وإنعقدت أمس اللجنة التنفيذية لـ” المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ” لعقد إنتخابات لإختيار عضو من شركات التأمين الأعضاء بها بدلا من المقعد الشاغر الذى كان يشغله حسام عبد العزيز العضو المنتدب السابق لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى”بعد استقالته.

اكتمال الشكل القانونى للمجمعة بتمثيل “أروب” بها

وأسفرت انتخابات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج عن اختيار مدحت صابر العضو المنتدب لشركة “أروب” للتأمينات العامة بعد حصوله على 13 صوتا من إجمالى 20 صوتا والباقى 7 أصوات مرشحين.

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وكانت الشركات المتنافسة على هذا المقعد بانتخابات الجمعية هى شركة “gig” و”رويال” و”طوكيو مارين” و”أروب” و”ثروة”.

تعرف على أعضاء مجمعة السفر للخارج

ومن المعروف أن أعضاء المجمعة حاليا هم محمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلى، وخالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة المهندس ” للتأمين، وحسام علما العضو المنتدب لشركة “المصرية للتأمين التكافلى” ممتلكات ومسئوليات وعادل فاطورى العضو المنتدب لشركة “وثائق” للتأمين التكافلى، وحسين عطا الله العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين، وأحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر” للتأمين التكافلى ومدحت صابر العضو المنتدب لشركة “اروب”.

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وكانت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج قد اجتمعت أمس لمناقشة بعض التعديلات فى النظام الاساسى بها والخاصة بشوف الحسابات الخاصة بها وأوقات سداد شركات التأمين لحصص الأقساط الأعضاء فى المجمعة

100 جنيه قسط تأمين المسافر للخارج و100 ألف تعويض حال الوفاة

ويذكر أن مجمعة تأمين السفر بدأت مطلع يناير 2022 في إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، وفقاً لبروتوكول التعاون الثلاثي المبرم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والإتحاد المصري للتأمين خلال سبتمبر الماضي.

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وتغطى هذه الوثيقة المسافر للخارج بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه، وتغطي خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين بحد أقصى 100 ألف جنيه؛ ومن ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان وكذا المهاجرين غير شرعي.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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