تنفيذية صندوق تحيا مصر تبحث دعم مخطط تنمية بئر العبد

- اللجنة توافق على المساهمة فى إنشاء المدينة النسيجية بالمنطقة الحرة بالمنيا المال - خاص عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين إبراهيم أمين صندوق تحيا مصر. وبحث الاجتماع

– اللجنة توافق على المساهمة فى إنشاء المدينة النسيجية بالمنطقة الحرة بالمنيا





المال – خاص

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين إبراهيم أمين صندوق تحيا مصر.

وبحث الاجتماع موقف دعم الصندوق للمشروعات التنموية بمنطقة بئر العبد فى شمال سيناء، بعد حادث مسجد الروضة والمخطط الشامل لتطوير المنطقة، دعماً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة تنمية شاملة لهذه المنطقة، إلى جانب الخطط التنموية الجارى تنفيذها بالفعل فى سيناء.

وذكر محمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، أنه تم رصد 185 مليون جنيه للبدء فيها، مشيراً إلى أن الصندوق جاهز للمشروعات التنموية طويلة الأجل ومشروعات الاغاثة السريعة، والمساهمة فى رفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات بالمنطقة والطرق المؤدية إليها، وتطوير شبكة الكهرباء ومحطات والصرف الصحى وحفر الآبار والحماية المدنية والصناعات الحرفية للمرأة.

وأكدت نصر، أهمية العمل سريعا على دعم المشروعات التنموية فى منطقة بئر العبد، من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة، تضمن توفير حياة معيشية كريمة لكافة المواطنين فى شمال سيناء.

وعرض خلال الاجتماع، موقف توزيع الدفعة الأولى البالغ حجمها 300 طن لحوم، والمقدمة من البنك الإسلامى للتنمية من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إلى الصندوق.

وفى هذا الإطار، أوضح عشماوى أن الصندوق وضع آلية لتوزيعهم على المناطق الأكثر احتياجًا ذات الأولوية، خاصة فى الصعيد وشمال سيناء والأسر الموجودة بالإسماعيلية، ومن المنتظر أن يتم البدء الأسبوع المقبل فى توزيعهم.



وبحث الاجتماع برنامج التواصل مع الجاليات المصرية من أجل زيادة الدعم لأنشطة الصندوق، ووافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على المساهمة فى إنشاء المدينة النسيجية بالمنطقة الحرة بمحافظة المنيا، واعتمدت إطلاق صندوق مصر للتعليم الخيرى.

ووجهت اللجنة الشكر للجهات الداعمة لمشروعات بئر العبد والأجهزة الإعلامية لدعمهم للجهد.