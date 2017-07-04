تنفيذية تحيا مصر تناقش الخطة المستقبلية للصندوق

المال - خاص عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس اللجنة، ومحمد عشماوي، المدير التنفيذي للصندوق، واللواء محمد أمين، أمين الصندوق، والدكتور على جمعة، عضو اللجنة. وناقش الاجتماع الخطة المستقبلية للصندوق خلال الفت

المال – خاص

عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس اللجنة، ومحمد عشماوي، المدير التنفيذي للصندوق، واللواء محمد أمين، أمين الصندوق، والدكتور على جمعة، عضو اللجنة.

وناقش الاجتماع الخطة المستقبلية للصندوق خلال الفترة المقبلة، وإطلاق العديد من المبادرات وبذل الجهود فى مجالات عمل الصندوق التنموية، وتم الموافقة على دعم جامعة عين شمس للكشف المبكر عن فيروس سي على الطلاب بمبلغ مليون جنيه.

وبحث الاجتماع تطورات مشروع تطوير 7254 منزل في 232 قرية في 14 محافظة، بالتعاون مع جمعية الأورمان، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص 200 مليون جنيه للمشروع، وتطوير 3734 منزلًا فى 104 قرية، واستفاد منها 15 ألف شخص بتكلفة 89 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير 250 منزلًا فى شمال سيناء، وجاري العمل علي استكمال باقي مراحل المشروع، كما تم بحث تطوير نموذج منطقة العسال بقيمة 26.3 مليون جنيه كدعم إضافي لاستكمال المرحلة الثالثة، واستكمال مشروعات الإسكان الأولي بالرعاية المتوقفة بمحافظة الأقصر لتصبح نموذج متكامل لمدن تحيا مصر بالأقصر بمبلغ 113 مليون جنيه والنهوض بالاقتصاد القومي.

وأشارت نصر، إلى أهمية تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والتعرف على أبرز احتياجات المواطنين، وزيادة تمويل الصندوق لمشروعات الشباب للمساهمة فى توفير فرص عمل لهم مع وضع اولوية للمحافظات الأكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء، دعماً للنجاح الذي تم فى مشروع تمليك 1000 تاكسي ومشروع سيارات النقل المبرد ومنافذ التوزيع.

وأكدت الوزيرة على أهمية دعم صندوق تحيا مصر، وزيادة مشاركته فى دعم المشروعات التنموية وفق توجيهات الرئيس.

وأوضح محمد عشماوي أن صندوق تحيا مصر، خصص 114 مليون جنيه للقضاء على ظاهرة أطفال بلا مأوي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير 17 وحدة متنقلة داخل محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى قيام الصندوق بتاسيس شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، إضافة إلى 3 شركات استثمارية فى مجال الخدمات المالية والتعليم وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، للحفاظ على استمرارية الصندوق فى أداء مهامة المكلف بها.

وأكد أن ما تم فى علاج فيروس سي حولت مصر من أكثر البلاد إصابة بالمرض إلي دولة مصدرة للعلاج ومستقبلة للمرضي فى كافة أنحاء العالم، وتم علاج مليون مريض والقضاء على قوائم الإنتظار مع تكثيف حملات الكشف المبكر عن المرض، مشيرًا إلى أن الصندوق سيكثف عمله فى دعم مبادرات الكشف المبكر وعلاج المصابين بالمرض بضخ مبلغ 250 مليون جنيه جديدة، ليصبح إجمالى المخصص 500 مليون جنيه، إضافة إلى المشاركة المباشرة من جمعيات العمل المدني ورجال الأعمال.

ودعا الدكتور على جمعة، المواطنين الى دعم صندوق تحيا مصر فى إطار المسئولية المجتمعية ومساندة الاقتصاد المصري، وذلك للتبرع للصندوق كأحد مصاريف الزكاة مما يعكس تضافر الجهود والتعاون الحقيقي بين أفراد المجتمع للتكافل بما يوفر له مصادر تمويلية تمكنه من الاستمرار فى أداء رسالته.

واستعرض الدكتور سامي عبد العزيز، المستشار الإعلامي لصندوق تحيا مصر والخطة الإعلامية المتكاملة للصندوق، وإبراز دوره فى دعم المشروعات التنموية والمبادرات الاجتماعية للمجتمع المصري الداعم للصندوق ولتوفير مصادر استثمارية تزيد من قدرته على تنمية موارده.