تنفيذية تحيا مصر تستعرض خطة العام المقبل

المال- خاص:عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين، أمين الصندوق ، ومحمد عشماوى، المدير التنفيذى، والدكتور على جمعة، والمهندس محمد الأمين، عضوا اللجنة التنفيذية.استعرض الاجتماع الخط



المال- خاص:



عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين، أمين الصندوق ، ومحمد عشماوى، المدير التنفيذى، والدكتور على جمعة، والمهندس محمد الأمين، عضوا اللجنة التنفيذية.

استعرض الاجتماع الخطة الجديدة للصندوق، إضافة إلى الحملة الترويجية لأنشطته، وإقامة مؤتمر خاص بانجازاته.

أشارت الوزيرة، إلى أن الصندوق يقوم بمهام كثيرة، ويجب العمل على إبرازها كصندوق يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة على ضرورة الإعلان عن أولويات الصندوق خلال العام المقبل، والمساهمة فى المشروعات والمبادرات الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن صندوق تحيا مصر يعد مظلة إنسانية للفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الصندوق والمستثمرين الراغبين فى المساهمة فى دعمه.

وأكد الدكتور على جمعة، على أهمية التواصل مع المؤسسات الكبرى والدولية، لدعم الصندوق فى إطار المسؤولية المجتمعية، ومساندة الاقتصاد المصرى، موضحا أن ذلك سنعكس فى تضافر الجهود والتعاون الحقيقى بين أفراد المجتمع.

وقال محمد عشماوى، إن الصندوق كيان يبادر ويخطط ويبني بمساهمات المجتمع ومشاركاته، لتحيا مصر بتنمية مستدامة، مؤكدا أنه صندوق قومي لأهلها، اختار شعار “نتشارك ننمي بلدنا”، وذلك ليس مجرد شعار، بل ترجمة حقيقية لأهداف وإستراتيجية عمل، من خلال إطلاق الطاقات الإيجابية في المجتمع، ومن خلال تبني الحلول الجذرية الذكية لاستدامة الحياة الكريمة للمصريين، ومن خلال إطلاق طاقة مصر الشبابية مدعومة بفكر علمائها وخبراتهم، لتشارك في إقامة وتطوير مشروعات تنهض ببلدهم.

وعرض الدكتور سامى عبد العزيز، المستشار الإعلامى للصندوق، الخطة الترويجية المقترحة للصندوق، والتى تهدف لإبراز الأنشطة التى ساهم فيها الصندوق، ومساهمته فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والقضاء على فيروس سى، والتمكين الاقتصادى وتوفير فرص عمل للشباب، و تطوير العشوائيات وإيواء الأطفال، والتعامل مع الكوارث، وتضمن العرض، العمل على زيادة موارد الصندوق، مما يمكنه من استدامة قدرته على اداء رسالته، كما تستهدف الحملة المصريين فى الخارج والمجتمع المدنى، وتضمنت مقترحات الحملة الاعتماد على الشخصيات البارزة، المقيمة بالخارج لتوصيل رسالة الصندوق، وإطلاق مبادرة “أنا مصرى” لتعريف الأطفال بأهمية التبرع، لخلق فكرة المساهمة الاجتماعية لديهم منذ الصغر، وعمل فيلم وثائقى عن صندوق تحيا مصر.

