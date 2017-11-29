تنفيذى بورسعيد يضاعف محال الأسماك بالسوق المجمعة

لجنة لمراجعة أوضاع جمعيات الرعاية الاجتماعية بورسعيد- أمانى العزازىوافق المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، على تعديل مسطح سوق السمك الجديد؛ استجابة لرغبة تجار الأسماك بشأن زيادة المحالّ المطلوبة، في إطار الجهود التي تقوم به

لجنة لمراجعة أوضاع جمعيات الرعاية الاجتماعية









بورسعيد- أمانى العزازى

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، على تعديل مسطح سوق السمك الجديد؛ استجابة لرغبة تجار الأسماك بشأن زيادة المحالّ المطلوبة، في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإقامة أسواق نموذجية بشكل حضاري.

وأعلن المحافظ، خلال المجلس، تشكيل لجنة من رئيس حي الجنوب والمساحة والأملاك والشئون القانونية؛ لبحث مطلب قطاع شبكات بورسعيد بشأن تعديل قرار تخصيص قطعة أرض لإقامة لوحة توزيع كهرباء الحظائر بجنوب بورسعيد، على أن تبدأ عملها على الفور وإيفاد المجلس بنتائج معاينة الأرض.

كما وافق المجلس على تخصيص الأرض المُقام عليها مسجد الشيخ زايد بالحى الإماراتي لمديرية أوقاف بورسعيد، مشددًا على أنه وجه كل الأجهزة التنفيذية بالعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه سكان الحي، وأن جميع الأجهزة التنفيذية في خدمة المواطنين لتلبية احتياجاتهم، وأن الحي سيكون واحدًا من أرقي أحياء المحافظة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقرر محافظ بورسعيد تشكيل لجنة تباشر عملها لمدة شهر؛ لحصر جميع الوحدات السكنية الخاصة بالمحافظة والأهالي التي تعمل في مجال النشاط الاجتماعي والجمعيات؛ للتأكد من مدى احتياجات المناطق التي توجد بها هذه الجمعيات للنشاط وأهميتها ومدى قانونيتها ومساهمة الجمعية في خدمة المواطن، على أن تتكون اللجنة من إدارة التسكين ورئيس الحي، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والبيئة، والصحة، والتفتيش والمتابعة، والتربية والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة.