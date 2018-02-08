تنفيذى الجيزة : الحبس والغرامة للمتعدين على الأراضى الزراعية

بدور إبراهيم : شدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، على رؤساء الوحدات المحلية، من إحياء ومراكز ومدن بتطبيق قانون تغليظ العقوبات، على جريمة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، والتى تصل للحبس وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه طبقاً للمخالفة.وكلف المحافظ بالإعلان عن القانون بالوحدات ال

بدور إبراهيم :



شدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، على رؤساء الوحدات المحلية، من إحياء ومراكز ومدن بتطبيق قانون تغليظ العقوبات، على جريمة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، والتى تصل للحبس وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه طبقاً للمخالفة.

وكلف المحافظ بالإعلان عن القانون بالوحدات المحلية، ونشر ملصقات بالإدارات الزراعية بالعقوبة، مشيراً إلى أن القانون أدى إلى انخفاض معدلات التعدى على الأراضى الزراعية.

و أصدر المحافظ خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة العديد من التكليفات لمديرى المديريات الخدمية، منها قيام مدير مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين بتكثيف الحملات على منافذ بيع الدواجن المجمدة، والتأكد من توافر اشتراطات التخزين وتاريخ الصلاحية وضبط أى كميات مخالفة .

و كلف فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة ومديرية التربية والتعليم بمراعاة عدم القيام بأعمال صيانة المدارس أثناء العام الدراسى حتى لا تتأثر العملية التعليمية ومصلحة الطلاب .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتطبيق قرار المحافظة بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه لكل صور إهدار المياه بالشوارع منها غسيل السيارات و”التوك توك” ورش المياه أمام المحال العامة، وذلك فى مواجهة من المحافظة للسلوكيات الخاطئة من البعض والتى تؤدى إلى إهدار المياه، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت فى تنفيذ مبادرة لعدم إهدار المياه و ترشيد الاستخدام بمشاركة كل الجهات منها المساجد والكنائس والمديريات الخدمية.

و أكد المحافظ أن مشروع نفق النهضة بمحيط جامعة القاهرة سيتم الانتهاء منه منتصف العام الحالى، للقضاء على مشكلات التكدس المرورى بمحيط جامعة القاهره وكورنيش النيل .

