تنفيذى الثغر يدرس تحريك أسعار الخدمات بالمستشفيات

مها يونسيدرس المجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية، ثلاثة مقترحات قدمتها مديرية الشئون الصحية، بشأن تعديل أسعار تقديم الخدمات الطبية، والتى لم تشهد تحريكا فى الأسعار عقب القرارات الأخيرة للحكومة بتعويم الجنيه، وذلك وفقاً للزيادة الواردة فى تكاليف المواد لعدد من الخدمات المطلوب زيادة أسعارها. و

مها يونس

يدرس المجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية، ثلاثة مقترحات قدمتها مديرية الشئون الصحية، بشأن تعديل أسعار تقديم الخدمات الطبية، والتى لم تشهد تحريكا فى الأسعار عقب القرارات الأخيرة للحكومة بتعويم الجنيه، وذلك وفقاً للزيادة الواردة فى تكاليف المواد لعدد من الخدمات المطلوب زيادة أسعارها.

وقدم الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مُقترحا لمحافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، بشأن زيادة أسعار الخدمات المُقدمة بالمنظار فى مستشفى الحميات، مُرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة بصورة لائقة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه مستشفى الحميات، ضم 8 أسرة عناية مركزة كاملة التجهيزات بتكلفة 4 ملايين جنيه، تم توفيرها من مساهمات المجتمع المدنى، ليرتفع عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى إلى 23، فضلاً عن تخصيص نحو ٦٠٠ ألف جنيه لتطوير بعض أقسام المستشفى، وذلك وفقاً للدكتور هشام الدخس مدير المستشفى.

وقدم «حجازى» مُقترحاً آخر بشأن تعديل أسعار خدمة «أفلام الأشعة» بمستوصف صدر المعمورة، نظراً لارتفاع تكلفة المواد الخام المُستخدمة، بالإضافة إلى مُقترح ثالث بشأن تعديل أسعار الخدمة المُقدمة بمركز أبحاث طب الأسنان، لارتفاع تكلفة الخامات والأدوات المُقدمة للمرضى.

من جانبه، أرجع مصدر طبى مقترحات تعديل الأسعار، إلى الفروق التى حدثت فعلياً بعد عملية تعويم الجنيه أمام الدولار من قبل شركات الأدوية، والتى تتطلب تعويضها، موضحاً أن وزارة الصحة انحصرت قراراتها نتيجة ذلك فى ثلاث دراسات «تقليل استيراد عدد الأصناف الدوائية، أو رفع سعر الخدمات ، أو أن تتحمل الدولة هذا الفارق»، موضحاً أن الدولة لجأت إلى رفع سعر الخدمات كبديل مُتاح.

وجاءت مُقترحات «صحة الإسكندرية» بتعديل أسعار الخدمات الطبية، على غرار ما أعلنته «الصحة» منذ ثلاثة أشهر بشأن رفع أسعار الخدمات الطبية التى تقدم للمريض بأجر اقتصادى فى المنشآت الطبية التابعة لهيئة «المستشفيات التعليمية»«، دون التطرق إلى العلاج المجانى الذى يقدم للمرضى، والذى يُقدم بدون أى زيادات سعرية.