تنفيذا لمبادرة الرئيس لمحاربة الغلاء.. «الزراعة» تواصل ضخ المنتجات والسلع الغذائية فى منافذها بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، لتشمل كافة المحافظات، والوصول إلى القرى والمناطق النائية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، حيث تبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حاليا حوالي 243 منفذا ثابتا، بالإضافة إلى 30 منفذا متحركا تجوب المحافظات والميادين العامة، تابعة لقطاع الإنتاح، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار الضخ اليومي للسلع والمنتجات الغذائية، ضمن مبادرة “من خير مزارعنا لأهالينا”، بأسعار مخفضة تنافسية، تقل عن مثيلاتها بالأسواق، وبجودة عالية، سواء من منتحات الألبان واللحوم والدواجن، والبقوليات والخضر والفاكهة والأسماك، ومنتجات التصنيع الغذائي، وبيض المائدة.

وطرحت الوزارة بمنافذها كميات من اللحوم البلدية بسعر الكيلو 150 جنيها والضأن 145 جنيها والأرز البلد 13 جنيها رفيع الحبة و15 عريض الحبة، والعدس 17 جنيها للنصف كيلو، فضلا عن توفير أطباق بيض المائدة الأحمر والأبيض، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى منتجات مزارعها من الخضر والفاكهة والسلع الأساسية، ومنتجات التصنيع الغذائي، والمربات والعسل، وزيت الزيتون.