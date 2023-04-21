تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. «المالية»: 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين هذا العام‎‎

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين فى موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الإردب بنسبة 74%.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية؛ على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء، وغيرها من السلع والخدمات.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تتابع، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، انطلاقًا من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين المورّدين بالزيادة الجديدة لقيمة إردب القمح المحلي من 865 جنيهًا إلى 1500 جنيه تشمل حافز التوريد والنقل؛ على نحو يحقق عائدًا اقتصاديًّا لهم، ويُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، من خلال إتاحة الدفعات المُقدمة لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى، تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي.

وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن في مواجهة تأثير التحديات الدولية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة «المخزون الإستراتيجي» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي، على نحو يمكننا من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.