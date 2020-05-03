تنفيذا لتوجيهات السيسي .. صرف 65 مليون جنيه للعمالة بالسياحة خلال أسبوع

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا بصرف الدفعة الثانية من إعانات الطوارئ للعاملين من قطاع السياحة، وتصل إلي 7 ملايين و762 ألفا و370 جنيها، لنحو 7 آلاف و314 عاملاً يعملون في 70 منشأة متضررة من فيروس “كورونا” المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به، والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وقال الوزير: إنه بذلك يصل إجمالي صرف الدفعتين الأولى والثانية من إعانات السياحة خلال أسبوع إلى 64 مليونا و979 ألفا و893 جنيها، لنحو 56 ألفا و282 عاملا يعملون في 275 منشأة سياحية.

وأوضح سعفان، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن 3800 منشأة، وبعد صرف الدفعتين يتبقي 3525 منشأة سياحية، جارٍ استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأضاف أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقاً لها تتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق، والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.