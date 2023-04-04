«تنفيذا لتوجيهات الرئيس» مدبولي يتابع مع وزير السياحة جهود تحسين التجربة السياحية بمصر من كل الجوانب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، مع أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، ومحمد فهمى، مساعد وزير السياحة للشئون الاقتصادية.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع الإشارة لاهتمام الدولة بملف السياحة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات، والتعامل مع أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه ذلك القطاع المهم، وصولا لتحقيق المستهدفات من نموه، لما يمثله من أهمية كبيرة ودور فى الاقتصاد القومي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تابع في الاجتماع تطورات حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال هذه الفترة، والجهود المبذولة من الوزارة، ومختلف الجهات المعنية لزيادة عدد السائحين الوافدين من مختلف دول العالم، والتوسع فى استهداف المزيد من الأسواق الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول جهود التسويق لمختلف المقاصد السياحية المصرية، جذبًا لمزيد من السائحين إليها .

وتطرّق الاجتماع إلى جهود العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعات المعنية، ويعظّم من القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة.