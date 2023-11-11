«تنفيذا لتوجيهات الرئيس بدعم المشروعات الصغيرة».. مدبولى يتفقد معرض «أيادي مصر» بالفيوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومُرافقوه، معرض “أيادي مصر” لدعم الحرف التراثية واليدوية، ط خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم.

وأكد رئيس الوزراء أن المعرض مُهم ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات؛ نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.

ونوّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى توجيه وزارة التنمية المحلية وتشديدها على دعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى المصرية بمختلف المحافظات، والحفاظ عليها من الاندثار والترويج لها عبر “منصة أيادي مصر”، وتنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج، للمساهمة في زيادة المبيعات وتوفير فرص جديدة خاصةً للشباب والمرأة.

وقال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم إنه بناءً على توجيهات وزارة التنمية المحلية، تم إنشاء منصة “أيادى مصر”، بالتعاون مع شركة eAsswaaq misr؛ بهدف التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية، لدعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية.

وأكد المحافظ وجود 24 عارضًا سجلوا على منصة “أيادى مصر”، وتم رفع الصور الخاصة بمنتجاتهم على المنصة.

وأشار إلى تنوع منتجات المعرض، حيث تشمل المشغولات اليدوية التي تتضمن السجاد اليدوي، وكذا المنحوتات الخشبية، ومنتجات الخزف، التي تشتهر بها قرية “تونس” والتي تضم نحو ٤٠ ورشة لتصنيع الخزف، فضلًا عن الفخار بأنواعه المختلفة، ومنتجات الجلود، وأعمال الخوص والجريد، وأعمال الكوروشيه والتطريز والتريكو، وأعمال الخرز والقماش المطرز، وغيرها.

ولفت الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن “أيادي مصر الفيوم” يشترك بالمعارض التي تُقام في الجامعات الأجنبية والخاصة، والنوادي الكبرى، وكذا العديد من المعارض في محافظات أخرى مثل أسوان والوادي الجديد.