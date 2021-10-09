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تنفيذا لتوجيهات الرئيس..«الصحة» توفر «كرسي متحرك» لإحدى السيدات المشاركات فى معرض «تراثنا»

مع تقديم العلاج اللازم لها مجانا
المرسي عزت 8:24 م, السبت, 9 أكتوبر 21 8:24 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توفير “كرسي متحرك” وتقديم الرعاية الطبية بالمجان، لإحدى السيدات المشاركات فى معرض “تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية”، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فور توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير “كرسي متحرك” للسيدة وتقديم الرعاية الطبية لها خلال افتتاحته المعرض، تم توفير “كرسي متحرك” ومزود بإمكانيات متطورة، وتسليمه للسيدة بالجناح التي تعمل به داخل المعرض، تيسيرًا عليها ومساعدتها على الحركة بسهولة أثناء أداء عملها، وذلك فور مغادرة الرئيس السيسي للمعرض.

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ووجهت وزيرة الصحة والسكان بعلاج السيدة بالمجان ضمن مبادرة “رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة”، ومتابعة حالتها الصحية بشكل دوري حيث تعاني من مرض “سرطان الثدي”.

وأضافت أنه جارِ إرسال فريق طبي لمنزل السيدة للاطمئنان عليها ونقلها لأحد المستشفيات لبدء اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجها.

وأعربت السيدة عن سعادتها البالغة بالاستجابة السريعة لها، موجهة الشكر للرئيس السيسي لحرصه على تلبية مطلبها وتوفير “كرسي متحرك” يساهم في التيسير عليها لمباشرة عملها وعلاجها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها .

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بقلم المرسي عزت

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