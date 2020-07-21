تنفيذا لتكليفات السيسى.. رئيس الوزراء فى سانت كاترين لبدء تطويرها والاستفادة من مقوماتها السياحية

يرافقه فيها وفدٌ كبير من الوزراء، وهم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، فى مستهل زيارة موسعة، يرافقه فيها وفدٌ كبير من الوزراء، وهم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ونوه مجلس الوزراء إلى أن هذه الزيارة مهمة وتأتى بهدف التعرف عن قرب على الاحتياجات التنموية بشأن مدينة سانت كاترين، ووضع تصور واضح لخطط تنفيذ أعمال التطوير بمختلف القطاعات، فى ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الحكومة بذلك خلال افتتاح مشروع الأسمرات ٣.

حيث كلف الرئيس السيسى بالعمل على تطوير مدينة سانت كاترين، وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة، وتعظيم الإستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثرى والدينى والبيئى معًا، تماشياً مع اتجاهات التنمية المستدامة.

وتفقد رئيس الوزراء وفور وصوله إلى مطار سانت كاترين سائر أرجاء الميناء الجوي، واستمع من وزير الطيران إلى شرح لأعمال التطوير التى يحتاجها المطار، لتأهيله لإستقبال الرحلات الداخلية والخارجية، برفع كفاءة التشغيل ومضاعفة المساحة الكلية لزيادة القدرة الاستيعابية للمطار، وتهيئة المطار لاستقبال الطائرات ليلاً، وإنشاء صالة وصول ومغادرة متكاملة، وتغطية طريق المطار بالكاميرات.

وكلف رئيس الوزراء بتنفيذ خطة للتطوير الشامل لمطار مدينة سانت كاترين، وتوسعته ورفع كفاءة صالة المطار، وتهيئته ليعمل على مدار الـ٢٤ ساعة.

وكلف أيضا بأن تتولى وزارة الاتصالات التنسيق لتغطية محيط المطار وطريق المطار بخدمات جيدة للتليفون المحمول.

كما أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتطوير مطار سانت كاترين، بما يخدم دفع الحركة السياحية نحو تلك المنطقة الخلابة التى تتمتع بمزايا عديدة تجعلها مؤهلة لتكون مقصداً هاماً للسياحة الدولية للتمتع بالمناطق الطبيعية، والاستشفاء، والاستمتاع بالروحانيات بالمناطق المقدسة ذات الأثر الغالى فى نفوس معتنقى الديانات السماوية الثلاث.

وتفقد رئيس الوزراء خلال زيارته نموذجاً لوحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى المنطقة يضم المشروع 346 وحدة سكنية.

وتفقد كذلك مشروع البيوت البدوية التى نفذتها وزارة الإسكان لأهالى المنطقة، وبما يتناسب مع نمط المعمار والمعيشة الذى اعتادوا عليه، ويبلغ عددها ١٠٠ بيت بدوي.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة الوحدات المنفذة، سواء الاسكان الاجتماعي، أو البيوت البدوية، ووجه بتوفير الخدمات المختلفة للمستفيدين بهذه المشروعات.