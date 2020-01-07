تنفيذا لتعليمات وزير الاتصالات.. افتتاح مركز خدمات بريدية في جامعة سوهاج

أعلنت وزارة الاتصالات عن البدء في إنشاء مركز خدمات بريدية بمقر جامعة سوهاج الجديد، لتقديم كافة الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة للطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس والمترددين على الجامعة.

ويأتي ذلك كاستجابة سريعة ووفاءً بوعد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال زيارته لمقر جامعة سوهاج الجديد ولقائه مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة إنه تم البدء في تنفيذ المركز الجديد في اليوم التالي لزيارة الوزير لمحافظة سوهاج، ومن المقرر الانتهاء من إقامته خلال 3 أشهر.

وكان الدكتور عمرو طلعت أجرى زيارة لمحافظة سوهاج لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المحافظة.

وشملت الزيارة لقاءً مع محافظ سوهاج ورئيس جامعتها بالمقر الجديد؛ ومناقشة عدد من الموضوعات.

ووافق طلعت خلال اللقاء على توصيل كابل ألياف ضوئية إلى مقر جامعة سوهاج الجديد لتقوية الاتصال بشبكة الإنترنت لدعم الاحتياجات المتزايدة للبيئة التعليمية؛ وكذلك إنشاء برج محمول لتقوية شبكات الاتصالات؛ ومركز للخدمات البريدية داخل الجامعة، إضافة إلى إنشاء معمل خاص بالشبكات لكلية حاسبات والمعلومات بالجامعة.

كما شهدت الزيارة تفقد مجمع الإبداع التكنولوجي الذي تم إنشاؤه داخل مقر جامعة سوهاج الجديد، وكذلك لقاء مفتوح مع طلبة كلية الحاسبات والمعلومات والمتدربين من الملتحقين بالمنح التدريبية التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة سوهاج.