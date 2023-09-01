تنفيذات الأجانب بالبورصة المصرية في جعبة 13 شركة سمسرة فقط

جاء إجمالي تنفيذات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية في جعبة 13 شركة سمسرة فقط، من بينها 3 كيانات كانت المساهمة بنحو 0.1% فقط لكل واحدة .

وكعادتها هيمنت شركة إي إف جي هيرميس الدولية على الحصة الغالبة بنحو 56.6% بتداولات بلغت 5 مليارات جنيه، تلاها هيرمس للوساطة شقيقة الأولى بحصة سوقية 12.9% وتداولات 1.1 مليار جنيه .

وفي المركز الثالث جاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 11.6% وتداولات مليار جنيه، ثم بلتون لتداول الأوراق المالية بنسبة 8.4% وقيمة تداول 759.7 مليون جنيه .

وخامسًا حلت شركة التجاري الدولي بحصة سوقية 4.8% وتداولات 432.5 مليون جنيه، ثم إتش سي لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 3.3% بقيمة تداول 292.5 مليون جنيه .

وفي المرتبة السابعة جاءت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 0.9% وقيمة تداول 79.9 مليون جنيه، تلاها الأهلي فاروس بحصة سوقية 0.5% وتداولات 44.2 مليون جنيه .

وفي المركز التاسع جاءت شركة فرست لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية بلغت 0.4% وتداولات 39.1 مليون جنيه، وعاشرًا حلت شركة جلوبال كابيتال لتداول الأوراق النالية بحصة سوقية 0.2% بقيمة تداول 13.6 مليون جنيه .

ومن المركز الحادي عشر وحتى الثالث عشر جاءت شركات (بيراميزا كابيتال، وأصول للوساطة، وعربية أون لاين) في الأوراق المالية بنسب متساوية بلغت نحو 0.1% فقط لكل منها وذلك وفقًا لبيانات مركز معلومات البورصة المصرية، بقيم تداول 7.1 و 5.1 و 4.9 مليون جنيه على التوالي وبالترتيب .



وعلى صعيد آخر حققت حوالي ٢٩ شركة سمسرة نسبًا صفرية بتعاملات الأجانب الشهر الماضي، كان من بينها شركة ثاندر، وأسطول ونعيم للوساطة وكاسرو كابيتال وغيرهما .

تجدر الإشارة إلى أن الأجانب سجلوا صافي شراء في البورصة المصرية خلال الشهر الماضي بقيمة 157 مليون جنيه .