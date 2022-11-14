تنفيذات أسهم البنوك تُهيمن على 55.5% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمنت أسهم البنوك على ما يزيد من نصف تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي، بنسبة 55.5% وبقيمة 1.69 مليار جنيه .

وآلت تلك القيمة لسهم “التجاري الدولي” صاحب الوزن النسبي الأكبر بمؤشر البورصة الرئيسي، والذي بلغت تنفيذاته منفردًا بنحو 1.66 مليار جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي، وسط تداولات للأسهم بقيمة 3 مليارات جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة “egx30” بنحو 1.3% عند 12136 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.15% عند 2283 نقطة .

وكانت أغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الأحد على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” ارتفاعًا بنسبة 1.9% عند 11980.6 نقطة، وبنحو 2% للمؤشر السبعيني عند 2279.8 نقطة.