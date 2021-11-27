تنفذ وفقا للمعايير العالمية.. وزير الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 3359 كيلومترا

وفى مجال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى.. صرح الدكتور عبد العاطى بأنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعدٍّ بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع، في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليًّا.

صرح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بأن أجهزة الوزارة تُواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة ضبط الجودة، مشيرًا إلى انتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3359 كيلومترًا في مختلف المحافظات، وأنه جارٍ تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4548 كيلومترًا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 1917 كيلومترًا تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 9824 كيلومترًا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقٍ بأطوال 466 كيلومترًا، وتم الانتهاء من تأهيل مساق بأطوال 32 كيلومترًا، وجار العمل في باقى الأطوال.

وفى مجال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى.. صرح الدكتور عبد العاطى بأنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعدٍّ بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع، في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليًّا.

وأشار إلى أن الإزالات تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات.

هذا وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وللمباني المُقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل في مختلف المحافظات.

حيث تم تنفيذ عدد 20 قرار إزالة بمساحة 3650 مترًا مربعًا عبارة عن مبانٍ بقرية كفر الجزيرة بمركز ناصر في محافظة بنى سويف، وتنفيذ عدد 21 قرار إزالة بناحية القرامنة والضباعنة بمحافظة بنى سويف بمساحة 3100 متر مربع عبارة عن مخالفات مبانٍ بالبلوك الأبيض وإشغالات، وعدد 2 قرار ردم بمساحة 800 متر مربع.

وتم تنفيذ عدد (24) قرار إزالة، منها عدد (22) قرار ردم بأتربة ومخلفات مبانٍ بمسطح 6311 مترًا مربعًا، وعدد 2 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة عبارة عن غرف من البلوك الأبيض بمساحة 230 مترًا مربعًا بناحية نزلة عبد اللاه بمركز أسيوط، بالتنسيق مع قوات الشرطة وفى وجود مسئولي مجلس مدينة مركز أسيوط، وباستخدام مُعدات الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بأسيوط وتحت إشراف مهندسي وفنيي الإدارة.

وتنفيذ عدد 11 قرار إزالة، منها عدد 6 قرارات عبارة عن مبانٍ وأحواش وأسوار من البلوك الأبيض بمساحة 580 مترًا مربعًا، وعدد 5 قرارات ردم بناحية النخيلة بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع قوات الشرطة وفى وجود مسئولي مجلس مدينة أبوتيج.

كما تم تنفيذ عدد 12 قرار إزالة بقرية ميت بدر خميس بمركز المنصورة بالدقهلية عبارة عن حالات ردم، وحالات أخرى متنوعة بمساحة 1911 مترًا مربعًا، وتنفيذ عدد 19 قرار إزالة بمساحة 990 مترًا مربعًا عبارة عن أعمال ردم، وحالات أخرى متنوعة بمركز زفتى بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع شرطة مركز زفتى.