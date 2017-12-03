تنظيم 6 بعثات تجارية لغانا وكوت ديفوار ودول الميركسور

التركيز على 5 قطاعات سلعية لتنمية الصادراتإفريقيا والدول العربية أبرز الأسواق القادرة على استيعاب منتجاتنا وتحقيق إستراتيجية الوزارةمفاوضات مع الخارج لتطبيق أى حظر بشكل فردى على الشركات صاحبة الشحنات غير المطابقةأحمد اللاهونى:ينظم جهاز التمثيل التجارى، التابع لوزارة التجارة والصناعة، 6

التركيز على 5 قطاعات سلعية لتنمية الصادرات





إفريقيا والدول العربية أبرز الأسواق القادرة على استيعاب منتجاتنا وتحقيق إستراتيجية الوزارة

مفاوضات مع الخارج لتطبيق أى حظر بشكل فردى على الشركات صاحبة الشحنات غير المطابقة

أحمد اللاهونى:

ينظم جهاز التمثيل التجارى، التابع لوزارة التجارة والصناعة، 6 بعثات تجارية خلال الفترة المقبلة لأسواق غانا وكوت ديفوار، والبرازيل والأرجنتين من دول تجمع الميركسور.

ودخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر الماضى، وذلك بعد إعلان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تصديق البرلمان الأرجنتينى على الاتفاقية فى مايو الماضى.

قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، لـ«المال»، إن البعثات التجارية للأسواق الخارجية تعد من أبرز المحاور التى يعمل عليها الجهاز لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية، بجانب المعارض الدولية وبعثات المشترين التى يتم من خلالها الترويج لكل المنتجات.

وكان عنتر، قد كشف فى حوار سابق لـ«المال»، أن الجهاز يخطط لتنظيم ما لا يقل عن 10 بعثات تجارية للأسواق الخارجية، أغلبها لدول أفريقية، وتم تنفيذ 3 منها بالفعل خلال الفترة الماضية لكينيا وغانا وأوغندا، ومن المقرر الذهاب لكينيا مرة أخرى، ثم تنزانيا، تليها كوت ديفوار.

وأضاف أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة تركز على 5 قطاعات سلعية فى التصدير للخارج، تضم منتجات المنسوجات والملابس، والصناعات الهندسية، والكيماويات، والمنتجات الغذائية، ومواد البناء.

وأوضح عنتر أن الوزارة تستهدف فتح أسواق جديدة فى القارة الأفريقية والدول العربية، إضافة إلى الدول الموجودة فيها بالفعل، وهى: أمريكا وآسيا والاتحاد الأوروبى، وذلك لأن أسواق القارة السمراء قادرة على استيعاب نسبة الزيادة

فى الصادرات التى تستهدف الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الأسواق الأفريقية والعربية تمتلك العديد من المميزات، من حيث المواصفات المطلوبة، وتقل تعقيدًا عن أسواق الاتحاد الأوروبى، وتمكن المصدرين من اختراقها، بما يحقق مستهدفات الوزارة فى تنمية الصادرات وتحسين مؤشراتها خلال الفترة المقبلة.

وأفاد بأن “التجارة والصناعة” تستهدف نموًا بنحو %10 سنويًا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى، بحيث تحقق زيادة فى الصادرات بأسواق أفريقيا والدول العربية بنسبة %20، و%5 بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، و%10 بدول آسيا.

وأشار إلى التنسيق الكامل بين الجهاز وجميع الجهات المعنية بملف الصادرات “المجالس التصديرية، قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وهيئة تنمية الصادرات” للوصول إلى النسبة المستهدفة، مؤكدًا سعى مكاتب التمثيل التجارى باستمرار لتقديم الدراسات الفنية للأسواق الجديدة، من حيث احتياجاتها والمواصفات المطلوبة.

وذكر أن هناك تفاوضا فى الوقت الحالى مع الدول العربية لوضع آلية ثابتة لمنع تكرار سيناريو حظر صادرات الحاصلات الزراعية.

ونجحت مصر فى رفع الحظر الذى فرضته بعض الدول بينها السعودية والإمارات والبحرين والكويت على استيراد ثمار الفلفل والخس والجوافة والفراولة من مصر مؤقتاً، خلال الموسم الماضى، بعد أن تم فحص وتحليل عينات وثبت استمرار ورود شحنات عالق بها بعض متبقيات المبيدات.

ولفت إلى أن تلك الآلية تتضمن فرض الحظر الفردى على الشركات صاحبة الشحنات غير المطابقة للمواصفات وعدم فرض الحظر على الدولة بشكل عام، لما سيترتب على ذلك من آثار سلبية على سمعة مصر الدولية فى باقى الأسواق.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم المنتهى، الذى يبدأ من أول سبتمبر 2016 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2017، بنحو 200 ألف طن، عن الموسم السابق، لتسجل 3.9 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار مقابل تصدير 3.7 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد احتلت الدول العربية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، واستحوذت على 1.724 مليون طن تمثل %45 من إجمالى الصادرات بقيمة بلغت 912.155 مليون دولار بنسبة %41، تلاها فى المرتبة الثانية دول أوروبية خارج «الاتحاد» بنحو 872.566 ألف طن، تمثل %23 من إجمالى الصادرات بقيمة بلغت 373.467 مليون دولار.

ووضع جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، خطة عمل من 3 محاور لتنمية وتكثيف صادرات المنتجات المصرية، وكذلك اختراق أسواق جديدة، بهدف تحقيق نمو بواقع %10 وزيادتها لأكثر من 22 مليار دولار بنهاية 2017، مقابل 20 مليارًا محققة فى نهاية العام الماضى.

يشار إلى أن عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج يصل إلى 53، موزعة على الدول الأوروبية والعربية، وآسيا وإفريقيا، وأمريكا.