تنظيم ٥٦ لقاء بين شركات مصرية وفرنسية لإتاحة تصدير الخضروات والفاكهة

هدفت اللقاءات إلى استعادة نشاط حركة الاستيراد والتصدير خلال فترة الأزمة الراهنة وذلك من خلال إتاحة فرصة التواصل بين الشركات المصرية والفرنسية

نجحت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر فى تنظيم لقاءات عمل B2B بين الشركات المصرية والفرنسية من خلال خدمة جديدة للبعثات عبر الإنترنت E-mission تقدمها الغرفة لإتاحة الفرصة للشركات المصرية المُصدِرة للفاكهة والخضروات لتصدير محاصيلها إلى فرنسا وذلك فى مبادرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على الرغم من الأوضاع الحالية الصعبة فى مواجهة كوفيد-١٩ .

وتم إطلاق هذه البعثة تحت قيادة سلمى العقر بقسم دعم الشركات بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر.

وهدفت اللقاءات إلى استعادة نشاط حركة الاستيراد والتصدير خلال فترة الأزمة الراهنة وذلك من خلال إتاحة فرصة التواصل بين الشركات المصرية والفرنسية من خلال لقاءات الفيديو كونفرانس.

نجاح كبير

استمرت البعثة يومين دار خلالها ٥٦ لقاء عمل B2B ، مدة كل لقاء ٢٠ دقيقة ، بين ١٥ شركة فرنسية ومصرية، وحققت البعثة بالفعل نجاحًا كبيرًا.

وأعربت الشركات المصرية والفرنسية عن تقديرها الشديد للبعثة نتيجة للاتفاقات المثمرة التى تمكنت من إبرامها مع بعضها البعض.

كما ألقت الشركات الفرنسية الضوء على ما ترتب عليه من قرارات بشأن القيام بأعمال تجارية مع المُصدِريِن المصريين.

الشركات الفرنسية

ومن بين الشركات الفرنسية تواجدت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ولكن البعض لديها أيضًا فروع فى مدن أوروبية أخرى : شركة دلمونت فرانس Delmonte France، كيلينجز Keelings، ماتيشا فرانس Matysha France، بي اس ان بيزنس BSN business، باريس هربس Paris Herbs، أرماند فابر Armand Fabre ، وماجلان Magellan.

وكان اهتمام الشركات الفرنسية كبير بالمحاصيل المصرية ، وبالأخص بالفلفل الحلو والحار، والبادنجان، والطماطم، والحوامض، والبرتقال، والبطاطا الحلوة، والعنب، والبطاطس، والبطيخ، والخرشوف، والبلح الطازج، والرمان.

وعقب اللقاءات التى نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر من خلال الفيديو، أعلنت العديد من الشركات الفرنسية أنها وجدت ما تبحث عنه بالفعل من محاصيل لدى الشركات المصرية المشاركة بالبعثة.

وأثناء هذه البعثة التى دارت عبر الإنترنت E-mission ، نظم كل من قسم اللجان المتخصصة والتدريب بالغرفة ومركز ترين TRAIN للتدريب دورتين ، واحدة حول “الأمن الغذائى” والأخرى عن “اتفاقات التجارة الحرة”.

كما أعرب حسن بهنام ، مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ، عن رضاه عما نتج عن هذه اللقاءات الفرنسية-المصرية.

وأعلن أنه بسبب اهتمام الشركات الفرنسية بالمحاصيل والمنتجات المصرية بوجه عام، قررت الغرفة تنظيم لقاءات أخرى عبر الفيديو بين الشركات المنتجة المصرية والشركات الفرنسية الراغبة فى الشراء ، خاصًة في مجال النسيج، والورق، والتغليف، والسياحة، وغيرها.

كما دعا الشركات المصرية للانضمام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر للاستفادة من خدماتها العديدة التى تقدمها للشركات المصرية المنتجة الراغبة فى التصدير لفرنسا، أو للسوق الأوروبية بصفة عامة.