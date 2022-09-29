تنظيم ورشة عمل لتدريب منتجي الحرف اليدوية بمحافظة مطروح

عقدت اليوم ورشة عمل خاصة بتدريب منتجي الحرف اليدوية بمحافظة مطروح برئاسة الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وبحضور ندى مهران، ومريم سراج الدين من وزارة التنمية المحلية، وممدوح عبد الغني من برنامج الأغذية العالمية، ورؤساء المدن والمديريات المعنية وإيمان عبد الغنى رئيس وحدة أيادي مصرية بمطروح وعدد من الحرفيين فى جميع المجالات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية مشروع التنسيق الإلكتروني للمنتجات التراثية واليدوية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي wfp ، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

وأقيم عرض للحرفيين المشاركين عن منصة أيادي مصر وكيفية التسجيل على المنصة ونظام التعاقد مع شركة أيادى مصر واهم العقبات وكيفية التغلب عليها ،تم تفقد عرض منتجات الحرفين داخل مكتبة مصر العامة وشرح حول المنتج المشارك وخاماته وأوصت الورشة باهمية العمل على التدريب ،

مع التحفيز والتشجيع وتيسير توسعة المشاركة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة فى جميع المجالات من تصوبر وتسعير وتسويق مع توفير المواد الخام اللازمة خاصة داخل المحافظة مع العمل على عرض شامل للمنتجات المتميزة بأماكن مخصصة بالمحافظة تتيح مزيد من الترويج والاعلان عنها والتسويق اللازم لها.