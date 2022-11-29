تنظيم ندوة «حكم الإسلام حول العنف ضد المرأة» بمرسى مطروح

نظم مركز ومدينة مرسى مطروح ندوة بعنوان “حكم الإسلام حول العنف ضد المرأة” ضمن سلسلة الندوات التثقيفية التي ينظمها المركز للعاملين بالمدينة بالتعاون مع منطقة وعظ مطروح، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وجاء ذلك بمشاركة وحدة تكافؤ الفرص بالمدينة ، وبحضور فضيلة الشيخ حسام أبو الفتح مدير التوجية والفتوى بمنطقة وعظ مطروح والعاملين بالمركز .

وأكد الشيخ حسام أبو الفتح مدير التوجية والفتوى بمنطقة وعظ مطروح بأن المرأة مكرمة في الشريعة الإسلامية، وقد واجه الإسلام كافة أشكال العنف الذي يمكن أن تتعرض له المرأة من عنف جسدى أو نفسى أو اجتماعى أو اقتصادى، فى الوقت الذى كانت توأد فيه البنات فى الجاهلية خيفة الفقر أو السبى، أو تورَّث ضمن الميراث بعد وفاة زوجها، وكانت تحرم كذلك من الميراث وغيره من الحقوق الاجتماعية والسياسية

وتابع : كما أمر الله سبحانه وتعالى الرجال أن يعاشروا نساءهم بالمعروفمؤكداً أن الإسلام لم يسلب المرأة حرية رأيها، بل أعطاها الحق في إبداء رأيها في اختيار شريك حياتها وجعل موافقتها شرطًا لصحة الزواج، وكفل حقها في التعلم والتعليم ، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها، وقدراتها ، وتطلعاتها ودورها الرئيسي في الحياة .

ومن جانبه أشاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ، بالندوات التثقيفية لمنطقة الوعظ بالأزهر الشريف للعاملين بالمركز لرفع مستوي الوعي من خلال الندوة التثقيفية الأسبوعية كل يوم ثلاثاء بالتنسيق مع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة ، ونشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا ، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية لشغل أوقاتهم بطرق ايجابية لخدمة المجتمع .