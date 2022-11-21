تنظيم معرض سوق أفريقيا الغذائي 5 ديسمبر المقبل بمشاركة شركات التصدير

تنظم الشركة الدولية للمعارض مصر، معرض سوق افريقيا الغذائي في الفترة من 5 – 7 ديسمبر المقبل، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض، وذلك ضمن خطة المجالس التصديرية لزيادة الصادرات المصرية للقارة الافريقية.

ومن المقرر أن يشهد المعرض مشاركة من قبل 51 دولة عربية وافريقية، وذلك لعرض أحدث الفرص التصديرية للسوق الافريقي، وذلك بين العديد من شركات التصدير، وكذا شركات النقل البحري العاملة بين مصر وافريقيا.

ويشهد المعرض منصات ديناميكية للشركات الأجنبية والمحلية التي تباشر أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، والتي ترغب في الوصول إلى كبار المشترين وصناع القرار في المنطقة.

وحسب مصادر بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، فمن المقرر أن يتم خلال المعرض منح الفرص للبحق عن أسواق جديدة خاصة بافريقيا لمختلف الانشطة الغذائية.

كما يمنح فرصة للتعرف على خصائص منطقة شرق أفريقيا، خاصة منطقة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)، كما يمنح المؤتمر اكتشاف تقنيات واتجاهات السوق الجديدة في صناعة الغذاء الأفريقي.

وأكد مسئول المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه بسبب النمو السكاني وارتفاع الدخل، فيؤدي الطلب القوي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والزراعة العالمية، وهو ما يوفر فرص هائلة في سوق التجارة والزراعة المحلية.

وتابع أنه من المتوقع أن ينمو سوق المواد الغذائية في إفريقيا بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مما سيدعم حالات الطوارئ التجارية للمزارعين ومصنعي الأغذية والشركات الزراعية، مع كون مصر واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم للمنتجات الغذائية والزراعية، كما أن لديها واحدة من أكبر قواعد التصنيع في إفريقيا ، مما يوفر إمكانات تجارية ضخمة.

بدوره أشار أسامه عدلي المدير التجاري لشركة وكالة الخليج، أن المؤتمر يعد لقاء سنويا للتعرف على الفرص المتاحة لتصدير المنتجات والسلع المصرية خاصة من الحاصلات الزراعية، وذلك بالتزامن مع موسم تصدير البرتقال والرومان والفرولة.

وأوضح أن قرب مصر من الأسواق العالمية الرئيسية، وظروفها المتنامية المواتية إضافة الى التقويم الزراعي المفيد للغاية، تعد أهم العوامل التي تساهم في وضع الصناعات الغذائية والزراعية كأكثر القطاعات ديناميكية والأسرع نموًا في مصر.