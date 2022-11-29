تنظيم قافلة طبية من جامعة المنصورة لواحة سيوة الأسبوع المقبل

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تنظيم قافلة طبية وتوعية شاملة، من جامعة المنصورة بتعاون مع جامعة مطروح جسور الخير (١٦) لواحة سيوة، خلال الفترة من ٣ إلى ١٠ ديسمبر .

وأضاف أن القافلة، تضم أطباء متخصصين من أعضاء هيئة التدريس، بكليات طب جامعة المنصورة فى تخصصات (الجراحة العامة، الباطنة، الرمد، العظام، الجلدية، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، نساء وتوليد، مسالك وكلي، أمراض القلب والأوعية الدموية، الأشعة التشخيصية، الصدر، أمراض الدم، المخ والأعصاب) لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك بالعيادات الخارجية بمستشفى سيوة المركزي.

ووجه محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، الشكر لجامعة المنصورة على التعاون وتوفير مزيد من الخدمات لأهالي سيوة .

وأفاد بتقديم كافة التيسيرات بالتنسيق بين مركز مدينة سيوة ومديرية الصحة بمطروح لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات لإنجاح أعمال القافلة، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، من أهالي الواحة .