تنظيم قافلة طبية لطب الأسنان بواحة سيوة فى الفترة من ١٩وحتى ٢١يوليو الجارى

تستقبل واحة سيوة القافلة الطبية التى تنظمها كلية طب الاسنان بالجامعة البريطانية في الفترة من 19 وحتى 21 يوليو الجاري، وذلك لتقديم الخدمات الطبية الخاصة لطب الأسنان لأهالى واحة سيوة وكذا التوعية الصحية بصحة الفم والأسنان والصيدلة الإكلينيكية .

وتأتى القافلة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وذلك بمشاركة أطباء مهرة في تخصص قسم الأسنان لتقديم أفضل الخدمات الطبية وعلاج جميع أنواع المشكلات الصحية الخاصة بالأسنان .

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للجامعة البريطانية لجهود المشاركة المجتمعية الفعالة للارتقاء بالخدمات الطبية المجانية المقدمة لأهالي سيوة والوصول للمناطق البعيدة والنائية في أطراف المحافظة التي تحتاج إلى مزيد الدعم في الخدمات الصحية .

وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لتذليل أية عقبات لإنجاح عمل القافلة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لأهالي الواحة