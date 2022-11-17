تنظيم دورة «تكنولوجيا الطاقة المتجددة» بمدينة الحمام في مطروح

ينظم مركز ومدينة الحمام دورة تدريبية جديدة (تكنولوجيا الطاقة المتجددة) لمعهد تكنولوجيا المعلومات منحة شباب الخرجين بمركز تدريب شباب الخرجين بمركز ومدينة الحمام، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمدة ثلاثة شهور .

وحددت شروط الترشيح : الحصول على مؤهل عالى من شباب حديثى التخرج من 2013 حتى 2022

نظام القبول: أن يجتاز المتدرب الاختبارات المؤهلة للقبول والتى تتم تحت إشراف معهد تكنولوجيا المعلومات .

وتعقد بمركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الحمام من خلال فديو كونفرس أو من خلال الحضور الفعلى لاختبار المقابلة الشخصية.

المميزات التى يحصل عليها المتدرب “الحصول على شهادة معتمدة للدورة من معهد تكنولوجيا المعلومات، ومكافأة مالية في نهاية الدورة.

التقديم وتسجيل بيانات المتقدمين يتم من خلال الرابط https://forms.gle/PhQ1gw5g1D7y8Ztd8