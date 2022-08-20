تنظيم دروة تدريبية بمعهد تدريب الموانئ عن عمل الأوناش العملاقة

كشف مصدر مسئول بمعهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” أنه وفقا لطلبات حجم الأعمال بمحطات الحاويات الجديدة المزمع تشغيلها بالسوق المحلية، فهناك تركيز على الدورات التدريبية التي تتفق مع آليات السوق الجديدة.

وأشار إلى انه في هذا الصدد سيتم عقد دورة تدريبية بمعهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية, بهدف تدريب مشغلي الأوناش العملاقة بمحطات الحاويات، وذلك في ظل جاهزية عددا من المشروعات للافتتاح خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة بميناء أبو قير البحري ومحطة تحيا مصر بالإسكندرية، علاوة على توسعات ميناء السخنة في نشاط الحاويات.

وأضاف المصدر، أن الدورة تؤهل الحاصلين عليها للعمل كسائق ونش الرصيف أو سائق ونش الساحة أو سائق ونش البضائع العامة مما يتيح الكثير من فرص العمل بالموانئ والموانئ المتخصصة وموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركات الشحن والتفريغ ومحطات تداول الحاويات الخاصة بالموانئ داخل مصر وخارجها.

وعن مميزات البرنامج الذي يأتي بدعم من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فان الدورة تتضمن التدريب النظرى و العملى بمجمع المحاكيات المتكامل للموانئ والذى يتميز بـوجود أحدث أنواع المحاكيات العالمية والمزودة بكابينة القيادة مثبتة فوق نظام هيدروليكي متطور، ومزودة بجميع مفاتيح ولمبات البيان – لوحة ازرع الحركات .

وكذا سيتم التعامل مع جميع أنواع و أشكال البضائع من حاويات أو بضائع متنوعة أو صب جاف)، كما تتيح التدريب على الرؤية الواقعية والواضحة لجميع أجزاء السفينة وإتساع مجال الرؤية للعامل على الونش ليشمل المنطقة حول الونش بالكامل.

ولفت الى أن المتدرب سيحصل على شهادة معتمدة من الأكاديمية ومعترف بها من هيئات الموانئ المصرية و الشركات العاملة فى القطاع، خاصة وأن جميع البرامج و الشهادات مطابقة للمعايير الدولية لتشغيل العمالة فى الموانئ.

وفي نفس السياق أكد المصدر أنه سيتم البدء في تنفيذ دبلومة بعنوان ” الموانئ الخضراء الرقمية الذكية ” ومركز Escola Europea بايطاليا وهو عبارة عن مركز تدريب أوروبي للنقل متعدد الوسائط واللوجستيات، وذلك في ضؤ تطوير مفهوم الموانئ الخضراء الرقمية الذكية، حيث سيتم الاعتماد على أنظمة ذكية وخضراء ومتكاملة رقميًا وفعالة وتنافسية من خلال التقنيات الحديثة والاستخدام الفعال للطاقة والموارد المتجددة .

وسوف يتم من خلال دراسة الدبلومة مناقشة موضوعات تتعلق بالتحول الرقمي، وميكنة محطة الحاويات، والرقمنة، وبناء المجتمع المينائي، و الابتكارات المستدامة، والاستدامة البيئية، والابتكارات الرقمية، والسلامة والأمن، والاقتصاد الدائري، على أن يتم البدء في تنفيذها في سبتمبر المقبل.